El viaje que realizaron Kiko Rivera e Irene Rosales para intentar salvar su matrimonio

Fue el pasado mes de agosto cuando Irene Rosales y Kiko Rivera confirmaron que su matrimonio había llegado a su fin. Tras diez años juntos y dos hijas en común, la pareja decidió tomar caminos por separado después de sufrir un grave desgaste en la relación. La sevillana ha explicado recientemente, en una entrevista concedida a una conocida revista de nuestro país, que llegó un momento en el que ella se sentía «más madre que esposa» y que fue entonces cuando comprendió que no tenía ningún sentido seguir alargando su historia de amor. No obstante, ha resaltado en todo momento que no ha habido ningún motivo de peso ni ningún tipo de enfrentamiento que haya provocado su ruptura, a pesar de que son muchos los rumores que señalan la existencia de terceras personas en la relación.

En medio del revuelo mediático que continúa generando esta separación, este domingo, 26 de octubre, la periodista Almudena del Pozo ha desvelado en el programa ¡Vaya fama! una nueva información que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que ha sacado a la luz el viaje que realizaron Irene y Kiko para intentar salvar su matrimonio.

Irene Rosales y Kiko Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Hay un momento clave en la vida de la ex pareja que no se ha contado todavía y es la Navidad pasada. Hay un viaje a Mérida en compañía de unos amigos íntimos para tratar de salvar la relación. Tras ese viaje se dan cuenta de que las cosas estaban peor de lo que ellos pensaban, hasta que llega la fatídica comunión en la que ya no hay vuelta atrás. Meses después me llega a mí la noticia de que Irene Rosales está más feliz que nunca e ilusionada con este chico al que sigue conociendo», comenzaba a decir. Añadía que, según sus fuentes, el hijo de la tonadillera y la influencer no iban a retrasar mucho más el firmar el divorcio de mutuo acuerdo, ya que «quieren hacer las cosas muy bien por el bienestar de las dos personas que tienen en común», las cuales son su máxima prioridad en estos momentos.

Makoke y Almudena del Pozo en el plató del programa ‘¡Vaya fama!’. (Foto: Mediaset)

Las diferentes actitudes de Kiko Rivera e Irene Rosales

Han pasado dos meses desde que Kiko Rivera e Irene Rosales tomaron caminos por separado y lo cierto es que ambos han optado por actitudes muy diferentes de cara a la esfera pública. Mientras que el hijo de la tonadillera avanzó que no iba a conceder ninguna entrevista para hablar sobre su nueva situación como hombre divorciado (algo que hasta ahora está cumpliendo), la sevillana ya ha dado sus primeras declaraciones al respecto en la revista Semana. Pero eso no es todo, y es que además, ha dejado de esconderse y ya presume de un nuevo amor. Su nombre es Guillermo, tiene 41 años y es un empresario que conoció en 2020, concretamente cuando contrató sus servicios para poner césped en el patio de su chalet de Castilleja de la Cuesta, Sevilla.