La vida de los Beckham en España, en ocasiones, estuvo marcada por la polémica. Aunque los triunfos de David con el Real Madrid no tuvieron límites y fue uno de los jugadores estrella del club, su matrimonio con la vocalista de las Spice Girls estuvo en el ojo mediático durante su estancia en nuestro país debido a los rumores de infidelidad del futbolista. Además Victoria por todo ello y por su distante actitud con la prensa, fue también muy perseguida. Algo de lo que en muchas ocasiones ellos mismos han hablado, como en el documental sobre su familia. Años después de su salida de nuestras fronteras, Lydia Lozano -que hizo un seguimiento de la pareja en aquellos momentos-, ha aclarado una polémica sobre la diseñadora de moda, que se dijo que no habló en un momento puntal de España.

Lydia Lozano aclara una polémica de Victoria Beckham

Tras su llegada a España a comienzos de los 2000, el matrimonio primero vivió en el emblemático hotel de Santo Mauro, en el centro de la ciudad. Sin embargo, finalmente encontraron su hogar en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital, en donde viven muchos rostros conocidos en la actualidad.

Victoria y David Beckham. (Foto: Gtres)

Concretamente Los Beckham, antes de comprarse su hogar, vivieron de alquiler en la casa de la presentadora de Canal + Ana García Siñeriz. Un hogar en el que surgió una de las primeras polémicas de Victoria, de la que se ha dicho durante muchos años que en el pasado mencionó que España olía a ajo. Unas palabras que Lydia Lozano ha desmentido y aclarado en Poco se habla, el podcast de Xuso Jones y Ana Brito. «Nunca fue verdad que ella dijera que olía a ajo España. La presentadora de Canal Plus, le venden la casa. Se dejó en la cocina unas cabezas de ajo debajo del fregadero, donde tenemos las bolsas de basura. Cuando ella llegó dijo que cómo olía la casa a ajo, la cocina. Nunca dijo que olía a ajo España. Yo creo que fue Ana Obregón (de la que se dice que mantuvo un affaire con el deportista)», ha explicado.

Así recuerdan Los Beckham su vida en España

Recientemente, volvió a salir al plano mediático otra de las mujeres que marcó la vida de la familia: Rebecca Loos, la que fuera asistenta personal de David durante su estancia en España, que hace unos días volvió a reiterar que sí que tuvo una relación con el futbolista más allá de lo profesional.

David y Victoria Beckham posando / Gtres

Aunque ahora ni David ni Victoria se han pronunciado al respecto (de hecho, han compartido imágenes con total normalidad), cuando grabaron su docuserie sí que mencionaron explícitamente lo complicado que fue para ellos este escándalo en sus vidas (que coincidió con su vida en Madrid). «Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo sino hundiendo. Honestamente, no sé cómo logramos superarlo. Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia. Valía la pena luchar por lo que teníamos. Hubo algunos días en los que me despertaba y pensaba: «¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir hasta el entrenamiento? ¿Cómo voy a parecer como si no pasara nada?» Me sentía físicamente mal todos los días», dijo David.