Rebecca Loos destapa quién fue el responsable del sufrimiento de Victoria Beckham

La vida de David Beckham siempre ha sido un misterio, a pesar de que su nombre suena con fuerza en la prensa internacional. En su momento fue uno de los jugadores de fútbol más destacados y en la actualidad es responsable de un entramado empresarial que genera beneficios millonarios. Recientemente ha protagonizado un documental en Netflix para desvelar los aspectos más desconocidos de su biografía. Ha empezado reconociendo que tiene un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que en numerosas ocasiones le impide descansar. Según cuenta, mientras su familia está durmiendo él se dedica a recoger todo lo que ellos han desordenado para que esté de una forma muy concreta.

David Beckham piensa que su mujer no valora el esfuerzo que hace, pero promete que no puede cambiar su costumbre, por muchos intentos que ha hecho. Siguiendo las declaraciones que ha dado en su programa, nunca se va a dormir si la cocina no está limpia, algo a lo que Victoria no le da demasiado mérito. Rebecca Loos, la mujer que marcó el recorrido del matrimonio, ha roto su silencio y ha explicado qué piensa de la última historia que ha contado el empresario británico.

Victoria y David Beckham en Madrid / Gtres

Pese a todo lo que ha pasado, la pareja siempre se ha mantenido firme. Dejando a un lado la historia que David Beckham tuvo con Ana Obregón, hay otra persona a la que tuvo el mundo señala cuando habla del famoso matrimonio: Rebecca Loos. Trabajó para la familia en calidad de asistente y tuvo un acercamiento con el británico que terminó con la paciencia de Victoria. Ahora Rebecca, desde un punto de vista más sosegado, ha roto su silencio y ha explicado qué piensa del documental.

Rebecca Loos reacciona al documental de David Beckham

La vida de Rebecca Loos ha cambiado mucho desde que desapareció del camino de Becham. Ahora vive con su marido y con sus hijos en Noruega y no quiere saber nada de los medios. Fue un rostro muy popular, pero ha renunciado a todo porque sabe que el tema está más de actualidad que nunca. No obstante, ha dado unas declaraciones para dejar claro cuál es su postura. Cree que el empresario no está siendo justo.

David Beckham en un photocall / GTRES

“Necesita asumir la responsabilidad”, comenta en unas sonadas declaraciones que ha dado en Daily Mail. El exjugador de fútbol habla de los problemas que tuvo con Victoria durante el tiempo que estuvo trabajando en el Real Madrid y este episodio ha hecho que Rebecca regrese al foco mediático. “Él puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias”.

David Beckham ya ha olvidado a Rebecca

David y Victoria Beckham en un evento en Francia / Gtres

Rebecca Loos ahora trabaja de monitora de yoga y no quiere saber nada de los Becham, pero tampoco tolera que David le señale a ella como culpable. “Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria”, declara en el medio anterior. Loos pertenece a una buena familia. Nació en Madrid y es hija de un diplomático neerlandés, así que insiste en que nunca le ha hecho falta nada, por eso no se ha aprovechado de nadie.

“Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento”, empieza diciendo muy dolida. “Pero él específicamente hizo que pareciera mi culpa, que él no tuvo nada que ver con esto”. Insiste en que la historia no está bien contada, pues el protagonista no ha sido sincero.