El estreno en Netflix del documental de David Beckham ha vuelto a poner el foco sobre una de las familias más mediáticas del planeta. A lo largo de cuatro capítulos, el exitoso ex futbolista abre su corazón y vida para contar qué hay detrás de un icono de semejante impacto. De su infancia a su adolescencia pegada a un balón, a convertirse en una estrella no solo deportiva, sino también de marketing. Con su familia, amigos y mujer como vertebradores del relato, Beckham cuenta -por ejemplo- cómo fue su depresión, su obsesión con la limpieza y por qué Victoria no fue feliz en España.

De lo que también habla el documental es de las crisis matrimoniales que han tenido los Beckham -como cualquier mortal- desde sus comienzos a bien entrado su connubio. Según narran ellos mismos, el peor momento fue a su llegada a España. El inglés fichaba por el Real Madrid con la vitola de crack mundial, pero su relación se resintió: «Hubo varias historias terribles que eran difíciles de aguantar. Era la primera vez que Victoria y yo sufríamos esa presión en nuestro matrimonio. Fue la época más difícil para nosotros. Porque parecía que todos iban contra nosotros. Y si soy sincera, estábamos enfrentados», cuenta él.

La prensa no paraba de atribuirle nuevas amantes a David Beckham. La sombra de la infidelidad planeaba bajo sobre él: «Nunca en mi vida había sido tan infeliz. En aquella época vivimos el momento más difícil de nuestro matrimonio. 100%. Porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra… Pero, si soy honesta, con David estábamos el uno contra el otro», revela la ex Spice Girl.

Dentro de toda esa rumorología que algunos tabloides británicos tan frecuentemente manejan, hubo un nombre propio que a punto estuvo de causar la fractura definitiva del matrimonio: Rebecca Loos. Ella ejercía como asistenta de la familia durante su etapa en España, desayunaba con la familia, hacía recados, daba respuesta a las dudas de Victoria y ayudaba con los niños. Es decir, una mujer de confianza hasta que esta se quebró. Fue despedida por las sospechas de Victoria Adams de que había tenido un affaire con su marido.

Beckham nunca confirmó ese idilio fuera de su relación conyugal, pero ella defendió su versión hasta las últimas consecuencias. Nacida en Madrid de padre holandés y madre británica, recorrió platós de televisión -ganando cantidades millonarias- tratando de ser creída: «Me llamaron para decirme que iban a sacar a la luz lo mío con David (..) me equivoqué al hacer lo que hice. Lo sé, pero ocurrió y no voy a vivir con una mentira durante el resto de mi vida», aseguro en 2004.

Rebecca Loos no escatimó en detalles e incluso contó que tenía sexo con David Beckham en lugares públicos. «Me trataba de manera especial. Siempre se aseguraba de que me sintiese cuidada, así que sí, me empecé a sentir relevante», confesó, antes de detallar su primera noche con el futbolista, la cual habría ocurrido el 18 de septiembre de 2003, después de una cena,con un grupo de amigos. Hubo algo de coqueteo durante la cena. Y aunque yo no quería arriesgar mi trabajo, nuestra química era muy fuerte. Cuando nos fuimos del restaurante, él se sentó a mi lado y se comenzó a frotar la pierna. Entonces supe que él sentía lo mismo. Dejamos a nuestros acompañantes y empezamos a besarnos apasionadamente en el coche», argumentó.

¿Qué ha sido de la presunta amante de Beckham?

Desde comienzos de los 2.000 en adelante, su fama se multiplicó y eso le llevó a participar en diversos realities, donde ganó una importante suma de dinero. Tiempo después decidió alejarse de la fama para formar una familia y pasar mucho más desapercibida que antaño.

«Si alguien me hubiese dicho, hace diez años, que un día estaría viviendo en una vieja granja, en una pequeña ciudad de las montañas noruegas, casada y madre de dos hijos, me hubiera echado a reír. Pero aquí estoy. Muy lejos y más feliz de lo que nunca he sido. Eso es lo maravilloso de la vida», dijo en su web oficial. Rebecca Loos está casada con Christjar Skaiaa y es profesora de técnicas de meditación en las montañas de Noruega. Nada que ver.