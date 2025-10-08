Valeria Ros ha vuelto a demostrar que es una de las cómicas más imprevisibles, sinceras y carismáticas de la televisión española. Su reciente aparición en el plató de La Revuelta ha generado gran expectación, no solo por su regreso como colaboradora habitual del programa de David Broncano, sino también por las revelaciones que ha hecho sobre su paso por MasterChef Celebrity 10 y las polémicas en torno a su continuidad en el espacio de TVE. En un tono distendido, fiel a su estilo, Valeria ha dejado claro que sigue siendo una figura que no pasa desapercibida ni dentro ni fuera de los focos.

Durante su entrevista en La Revuelta, Ros ha sorprendido a todos al confesar que, si revelara detalles sobre su participación en MasterChef Celebrity, podría enfrentarse a una multa de 100.000 euros. «No puedo decirlo, tendría que pagar una multa de 100.000 euros», ha respondido entre risas cuando Broncano le ha preguntado si había ganado el concurso culinario. La cómica vasca, que siempre se caracteriza por su humor ácido y su capacidad para reírse de sí misma, ha aprovechado el momento para ironizar sobre su propio papel en el programa y sobre los rumores que aseguraban que ya no formaba parte del equipo de La Revuelta.

De hecho, su presencia en el plató ha sido toda una sorpresa. En los últimos meses, numerosos medios habían publicado que Valeria no había sido convocada para la segunda temporada del programa. Sin embargo, la cómica ha querido «abrir el melón» y aclarar lo ocurrido: ha contado que un periodista la contactó durante el verano asegurándole que estaba fuera del formato, una información que ni ella misma conocía. Aunque el rumor fue publicado, Ros desmintió la noticia públicamente en el Festival de Televisión de Vitoria. Aun así, ha reconocido entre bromas que llegó a dudar: «Mi novio trompetista salía más que yo, y pensé que a lo mejor estabais esperando a que me fuera para no pagarme el despido», ha dicho con humor frente a Broncano y los colaboradores.

Valeria también ha aprovechado su reaparición para hacer autocrítica. «Es verdad que metí muchas patas, que nunca te he visto reírte conmigo y que no he hecho la sección», ha reflexionado con ironía. Incluso ha recordado un momento incómodo de la temporada anterior, cuando insultó sin querer a una chica del público que resultó ser Kenzy, vocalista de Megara y participante en Eurovisión 2024. Sin embargo, lejos de dramatizar, la humorista ha decidido tomárselo con filosofía y ha lanzado una nueva iniciativa: salir a la calle camuflada para preguntar qué opina la gente de ella.

Valeria Ros en 'La Revuelta'.

Valeria Ros en ‘MasterChef Celebrity 10’

El paso de Valeria Ros por MasterChef Celebrity 10 está siendo uno de los más comentados. Lo que comenzó como una participación divertida y caótica ha terminado mostrando una faceta más disciplinada y competitiva de la cómica. En el programa emitido el pasado 6 de octubre, sin ir más lejos, Valeria protagonizó un enfrentamiento con Mariló Montero tras retarla en la cocina, logrando incluso una victoria que sorprendió a los jueces y a sus compañeros. Su plato, titulado con humor “Montar a la Montero”, fue un éxito que la situó entre las mejores del reto, demostrando que su evolución en el concurso es real.

Actualmente, Valeria combina su faceta televisiva con su vida familiar junto a su hija Federica y su pareja, el trompetista Marcos Ortega. Licenciada en Comunicación Audiovisual y formada en interpretación, ha trabajado en radio, televisión y teatro. Su carrera dio un giro importante tras ganar un certamen de monologuistas de la Cadena SER, lo que la llevó a colaborar en La Resistencia y más tarde en La Revuelta. Además, ha mostrado una faceta más personal en su libro Ponerme a parir, donde reflexiona sobre la maternidad desde su característico humor irreverente.