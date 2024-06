El único deseo de Remedios Cervantes en su 60 cumpleaños

Remedios Cervantes vivió un 60 cumpleaños de lo más especial rodeada de su entorno más cercano. El pasado viernes, 21 de junio, la presentadora celebró en el Gran Hotel Miramar 5 estrellas de Málaga, su ciudad natal, una nueva vuelta al sol. Atenta a cada detalle, la modelo recibió a sus 100 invitados con gran cartel donde se pudo leer: «Bienvenidos a la fiesta de mi vida».

Alrededor de las ocho de la tarde comenzó el festejo, en los jardines del citado lugar. Después, a las nueve y media continuó la velada en uno de los salones. «Estoy muy feliz», aseguró Remedios a la agencia Gtres. «Lo estoy viviendo de una manera muy especial porque esta fiesta la he hecho para mis amigos, para mi familia, para gente muy importante que lleva muchos años a mi lado, para gente nueva, para mis compañeros de trabajo. Estoy emocionada. No he podido ni tomarme un vaso de agua», añadió, visiblemente emocionada.

Remedios Cervantes, en Málaga. (Foto: Gtres)

El deseo de Remedios Cervantes

Durante la conversación, Remedios expresó el deseo que pedía a la vida por su cumpleaños. «Le pido simplemente que me quede como estoy, que siga teniendo a la gente que quiero a mi lado, que mi padre siga teniendo salud y mi familia. Poco más», comentó con una sonrisa.

Remedios Cervantes luciendo un vestido estampado. (Foto: Gtres)

Después de esta confesión, Cervantes habló de la amistad. «Mis amigos son lo más importante. Con que ellos pasen un día feliz. Yo ya me siento feliz», aseguró. Asimismo, Remedios Cervantes también actualizó el momento vital en el que se encuentra. «Tengo la suerte de ser una mujer casi anónima. Tengo mi empresa de comunicación en la que llevo trabajando doce años. Ya sabe muchísima gente que me reinventé en su momento y, digamos que, ahora estoy en la otra parte del escaparate. Estoy feliz», explicó.

Remedios Cervantes en su cumpleaños. (Foto: Gtres)

«La vida son etapas y tienes que saber en qué momento estás y cuándo tienes que dedicarte a otra cosa. Yo, a partir de que mi madre se marchó decidí que tenía que hacer un cambio de vida y, la verdad es que estoy encantada con lo que hice», continuó explicando. Además, confesó que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en el pasado. «Quizás de no haber vivido ciertas cosas que podía haber vivido en su momento, pero que también cuando eres más joven no le das valor», prosiguió.

Su ‘look’

Para la especial ocasión, se decantó por un vestido largo con un print en tonos pastel, escote asimétrico y efecto cut out. En cuanto al peinado, optó por un recogido clean look y como joyas unos pendientes tamaño mini y un collar.