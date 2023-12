La modelo y presentadora Remedios Cervantes llevaba un tiempo alejada del foco público. La que fuera Miss España en 1986 decidió reinventarse como empresaria en el sector de Marketing Digital y a menos de un año de cumplir los 60, dirige una agencia que gestiona y potencia la imagen de famosos como Nieves Álvarez, Antonio Banderas o Paloma Cuevas. No obstante, lejos de su cometido actual, la malagueña hacía una sorprendente reaparición televisiva este domingo donde revelaba, entre otros sucesos paranormales, que había visto un OVNI cuando era una niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remedios Cervantes (@remedioscervantes)

«Yo tenía nueve años, creo que eran nueve, y en Málaga hubo un avistamiento de un OVNI. Yo tuve la oportunidad de verlo. Por lo menos de ver, con toda la pandilla de amigas que tenía, algo que brillaba en el cielo. Luego, al día siguiente, en prensa salió que era un objeto no identificado, y siempre me he preguntado por qué tenemos que pensar que somos los únicos que vamos a estar en este universo», explicó Remedios Cervantes en Cuarto Mileno, el popular programa de televisión liderado por Iker Jiménez.

Concretamente, la malagueña aparecía en la sección Populares del misterio, donde quiso dar cuenta de cuáles habían sido las situaciones más inexplicables a las que había hecho frente a lo largo de su vida, impactando a los espectadores al revelar que fue testigo de esta situación paranormal cuando era pequeña. Además, al ser preguntada sobe si creía que había vida en otros planetas, la empresaria contestó de manera rotunda: «Sin duda, creo que no somos tan importantes como para ser los únicos».

Remedios Cervantes / Gtres

Y es que la que fuera una de las presentadoras estrella de la televisión de nuestro país no solo destacó que creía que había vida más allá de la muerte, sino que ella, como «persona de fe», estaba convencida de que «aquí venimos para aprender a ser mejores y poder ir a una vida mucho mejor». En este sentido, también destacó que había tenido también experiencias con fantasmas durante una celebración familiar.

«Tengo un vídeo, hecho a los pocos meses de morir mi madre, en un cumpleaños, donde de repente en una grabación de un teléfono aparecía como una especie de bola, como si fuese una especie de nube. Muy curioso, además, porque cuando pasaba por delante de un rostro, ese rostro se veía en blanco y negro», indicó la modelo, que se retiró del mundo del espectáculo tras su polémico error viral en el programa Atrapa un millón de Antena 3 en diciembre de 2011.

Remedios Cervantes / Gtres

Tras una carrera llena de éxitos, la malagueña protagonizó un controvertido momento en el concurso cuando una precipitada decisión suya llevó al participante a perder 5.000 euros. «Diluido en agua, ¿cuál es mejor conductor, la sal o el azúcar?», preguntó Carlos Sobera. El concursante puso todo el dinero en «sal» pero, justo antes de agotar el tiempo, Remedios Cervantes cambió todo el dinero a «azúcar», haciendo que el dinero se esfumase del bote.