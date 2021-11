Un ciclo se ha cerrado. La última tentación ha llegado a su fin tras ser todo un éxito de audiencia. Lejos de hacer un reencuentro entre las parejas o participantes de esta edición especial, el formato ha realizado un debate final en el que todos se han podido ver las caras. Como era de esperar, los reproches no han tardado en llegar a medida que avanzaba la emisión, aunque este último capítulo también ha estado marcado por el romanticismo.

Christofer se emociona al hablar de sus sentimientos por Fani: «Es mi equipo» 🍎 #TentaciónDBT8

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KQblbTXFDL — La Última Tentación (@islatentaciones) November 8, 2021

Lo último que se había visto sobre Fani y Christofer era que habían roto. “Me voy solo”, dijo él entre lágrimas al no poder superar la infidelidad de la exconcursante de Supervivientes. Sin embargo, este lunes han sorprendido dándose una nueva oportunidad. Muy emocionado, el participante ha dicho entre lágrimas: “Me complementa. Es mi equipo”.

Antes de dar paso a otros temas, Fani le pedía a Suso una cosa que le había guardado durante la entrevista. “Te pido perdón por lo que ha sucedido. Me encantaría que fueras el hombre de mi vida, te quiero pedir que retomemos la boda y nos casemos”, decía Carbajo. Después de estas palabras, la pareja, se fundía en un beso y un abrazo, confirmando así que lucharían de nuvo por su historia de amor.

Por otro lado, otros de los grandes protagonistas de esta edición en la que se han juntado diferentes concursantes para solucionar sus asuntos pendientes, han sido Jesús y Marina. Durante su paso por el concurso, Marina le fue infiel a su pareja con Isaac Torres, conocido como Lobo. La historia no terminó del todo bien, pues el tentador inició un romance con Lucía, su amiga y compañera de concurso.

Todos se han reencontrado en La última tentación y, lejos de que Marina y Jesús finalizaran su romance, la pareja volvió a sentir el mismo amor que cuando se conocieron, al menos eso han explicado durante su intervención en este último debate conducido por Barneda.

Sin embargo, nada hacía presagiar que saldría a la luz una infidelidad por parte de Jesús hacia Marina. “Yo también me he equivocado y no me he dado cuenta de la mujer que tenía al lado”, ha dicho arrepentido el influencer. Pese a lo ocurrido, Marina no ha dudado en hacer una reflexión sobre su relación, dejando claro que lo perdona y que se encuentran en un momento “muy especial”.

Jesús: «Un día salimos mis amigos, los amigos de Manuel y yo y Stefany y yo nos besamos» 🍎 #TentaciónDBT8

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/nmU3ObKa8d — La Última Tentación (@islatentaciones) November 8, 2021

Cuando ha salido a la luz este asunto, Isaac Torres no ha dudado en sacar una presunta información que apunta directamente a Jesús. Torres, ha revelado que le habría sido infiel con más mujeres. Su pareja, Lucía, ha corroborado dicha información. No obstante, Marina ha explicado que cree a su pareja. “Le conozco demasiado bien y sé lo que sí y lo que no”, ha sentenciado.

Marta Peñate que fue a solucionar sus asuntos pendientes con su expareja, Lester y su actual pareja, Patricia, cumplió con el objetivo. Sin embargo, una vez volvieron de República Dominicana todo se torció y volvieron a convertirse en «enemigos».