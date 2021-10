‘La última tentación’ | De la infidelidad a Lucía a la brutal reprimenda de Christofer

La última tentación, formato híbdrido de La isla de las tentaciones no está dejando indiferente a nadie. Pese a que tan solo lleva cinco episodios, ya se han producido dos infidelidades. Una de ellas de Andrea a su ya expareja Roberto y la otra por parte de Isaac Torres hacia Lucía, con quien entró a esta nueva era del programa presentado por Sandra Barneda. Pese a que los protagonistas de esta historia se encontraban en un momento álgido de su relación, parece ser que no están hechos el uno para el otro.

El sonido de la famosa alarma nunca trae nada bueno, y esta vez no iba a ser menos. La noche del miércoles se convirtió en un verdadero infierno para Lucía, pues la presentadora irrumpió en la Villa diciendo una frase con la que el nerviosismo de los participantes se hizo palpable. “Visionado de emergencia”, expresó con semblante serio. Después de preguntar a los concursantes si se imaginaban lo que podía estar pasando, Barneda les dejó la tablet en la que descubrieron cómo Isaac y Bela se besaban.

“No voy a perder la salud por un hombre. Sí que me duele, pero me importa una mierda”, dijo mientras Marina -quien también mantuvo un romance con Isaac antes de comenzar con Lucía cuando eran amigas-, rompía a llorar por la situación. “Aquí se han retratado dos personas. Primero él porque es el que está conmigo y segundo, ella, porque ha venido con mucha maldad desde que entró. Lucía no se ha extrañado de lo ocurrido con Lobo -apodo de Isaac- porque ya le habían advertido de que le había sido infiel durante el verano. “Hasta que no tuviera pruebas no puedo desconfiar porque, sino no vivo”, expresó Lucía. “Me siento mal, decepcionada, pero el dolor que sentí cuando Manuel me lo hizo -su antigua pareja le fue infiel en la pasada edición de ‘La isla de las tentaciones-, no lo he sentido. Si no me he muerto por Manuel, no me voy a morir por él”, dijo segura y reflexiva.

Después de que Lucía se enterase de que su pareja le había sido infiel, era Manuel quien la consolaba. Pese a que él también la hizo daño, ambos han dejado todo el pasado a un lado y han retomado una relación cordial. Otro de los momentos más llamativos de la noche y por consiguiente de los más comentados en redes sociales fue cuando Christofer -pareja de Fani- se enteró de que Isaac había sido infiel a su chica. Situación en la que estuvo él en la edición en la que participó cuando Fani le traicionó con Rubén -uno de los tentadores-.

“¿No os gusta hacer daño a otra persona cuando perfectamente lo podéis hacer fuera?”, comenzó diciendo Christofer. “Haberos aguantado. Más culpa tiene Isaac que tú -hace referencia a Bela-. Si tú misma dices que no te gusta hacer daño, pues coge y lo haces en otro momento y no delante de toda España”, terminó expresando indignado.