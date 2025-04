Tomás Páramo se ha abierto como nunca en canal con Si supieras quién soy, su segundo libro. El creador de contenido ha hablado sobre la cara B y el precio de su fama, así como de las decisiones que ha tomado desde que atravesó un profundo momento de tristeza en su vida. En una entrevista con GTRES, el influencer ha revelado una desconcertante anécdota que vivió durante la última Feria de Sevilla, que le hizo salir del recinto para sentarse en un banco y llorar.

Así vive Tomás Páramo la cara B de su fama

«Escribo cuando estoy triste y escribí un texto que no decía nada y decía muchas cosas. En agosto del 2023 me di cuenta que estaba escrito desde el sufrimiento. Me di cuenta que todo a mi alrededor estaba bien, pero yo estaba mal. Yo me miraba al espejo y me odiaba a mí mismo», ha comenzado diciendo a los micrófonos de GTRES.

Fuera de los focos, eventos o viajes, Tomás Páramo encuentra su hogar, su calma y su refugio en María García de Jaime, su mujer y la madre de sus tres hijos, la persona a la que además le dedica estas páginas. «María para mí es una pieza clave en mi vida. Es el pilar donde me agarro. Cuando no está siento que ella es mi bastón y lugar seguro», ha continuado diciendo.

Tomás Páramo y María García de Jaime en los premios Forbes Best Content Creators. (Foto: Gtres)

En el interior de su libro, Páramo se ha sincerado sobre algunos episodios han marcado un antes y un después en su vida. Concretamente, el empresario ha recordado en la citada entrevista una anécdota que vivió en la Feria de Sevilla, una fiesta a la que suele acudir cada año. Sin embargo, en la última, su viaje estuvo marcado por un duro episodio que le obligó a salir fuera de las casetas: «El año pasado, en la Feria de Sevilla, que además salía mucha gente, no podíamos andar de caseta en caseta y la gente nos paraba. Me da satisfacción (refiriéndose a que sus seguidores le paren), pero me cuesta mucho entender la emoción que podemos causar en los demás. Como me cuesta entender eso, me gusta mucho que la gente que se acerque a mí, se sienta especial. Que no solo sea una foto. Estaba en un momento complicado, con mucha ansiedad, me pesaba no ser así con la gente. Me dolió tanto no poder estar en un sitio que me gustaba tanto… Me salí fuera de la Feria, estaba en un banco sentado y me puse a llorar. Me pidieron una foto y me escondía y no podía responder. Me hace mucha ilusión, pero a veces he sufrido no estar para los demás».

Victoria Federica y Tomás Páramo / Instagram @vicmabor

Desde que comenzó a ser reconocido, Tomás tuvo un mantra clave a pesar de ser famoso: no dejar de ser él, ni de hacer su vida con normalidad. Habitualmente, cuando alguien le para para hacerse una foto, está dispuesto a hacerlo. Sin embargo considera que, aunque tiene muchas oportunidades y beneficios por su profesión, en ocasiones le gustaría ser anónimo: «Lo que más me pesa es que soy muy normal y que construyan un personaje falso sobre mi. Lo que más me ha pesado es que he tenido muchos complejos, inseguridades y heridas de la infancia. A veces quieres volver a lo sencillo de la vida ordinaria, donde no tienes que aparentar. A mí durante estos años que he conocido a personas que admiraba antes de conocer, se me ha roto un mito».

En la entrevista con GTRES, el empresaria ha dicho que se considera una persona «muy cauta», aunque no siempre ha sido así ya que piensa que, «durante un tiempo», han vivido de cara al público, algo de lo que se arrepiente. «Hemos vivido para los demás, muchas experiencias que hemos vivido o cosas personales en las que quizás me he empeñado más en comunicarlas que en vivirlas y eso me ha pesado y ahora el recuerdo es haber estado preocupado por la foto o el vídeo en vez de disfrutarlo. Esos recuerdos que podía haber guardado en mi corazón. De eso me arrepiento y en eso hemos cambiado. Para nosotros ha sido difícil ser cercanos y marcar esa línea roja».