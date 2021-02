Cumplirá 48 años el 25 de febrero, un aniversario que no celebrará junto a Charisse Verhaert, de quien se está divorciando tras dieciséis años de relación y ocho de matrimonio, pero seguro que el segundo de los hijos de Isabel Preysler y Julio Iglesias no pierde por este motivo la alegría y simpatía de la que siempre ha hacho gala. La fama que le ha venido dada desde la cuna por ser hijo de quien es, no ha conseguido que cambie una personalidad extravertida y divertida, además de tener un carácter amigable y sencillo que le hace ser querido por todo el mundo.

Julio José no ha cerrado nunca las puertas a que se sepan cosas de su vida, su trabajo o sus aficiones, desde niño le gustaba hablar con la prensa y ser amable cuando le preguntaban por sus padres o sus hermanos, Chábeli y Enrique, revelando en ocasiones cosas que estos no querían, como cuando contó que Enrique iba a volver a ser padre junto a su pareja, la extenista Anna Kournikova, o la posibilidad de que en un futuro ambos puedan hacer un trío en el escenario con su padre, Julio Iglesias.

Antes de comenzar su relación con Charisse no era de sentar mucho la cabeza, considerado uno de los solteros de oro más cotizados, las chicas se lo rifaban, fue esta rubia de ojos claros y dulces rasgos la que consiguió, tras bastantes años de noviazgo, llevarle al altar.

Julio José paso la infancia con su madre tras la separación de sus progenitores, pero junto a sus hermanos se mudó a Miami en los 80 conviviendo con su padre. Allí se le podía ver practicando varios deportes, la mayoría relacionados con el mar, como el surf y sus derivados, siendo un gran experto en estas materias. También ha ejercido de modelo, haciendo varias campañas, incluida una de Versace, y ha participado en el show de Oprah Winfrey. Su amor por la música le llevó a la decisión de dedicarse al mundo de la canción y su primer álbum fue ‘Bajo mis ojos’, grabado en 1999.

Conocido en el terreno artístico como Julio Iglesias Jr., acompañó a Cher en su gira por América del Norte y con su segundo trabajo discográfico, ‘tercera dimensión’ logró un gran éxito en el mercado de habla hispana.

Interesado en buscar un hueco en España, se mudó con su madre al fabuloso chalet de Puerta de Hierro, Charisse le acompañaba, y participó en el concurso ‘Mira quien baila’, donando lo que recaudó gala a gala a la Asociación española contra el Cáncer. Más adelante optó por dejar nuestro país y regresó con su esposa a Estados Unidos, aunque las cosas debieron comenzar a ir mal entre ellos pues el pasado verano Verhaert le dijo que quería separarse, iniciando los trámites de divorcio.

Hoy, Julio José Iglesias sigue pensando en un futuro como cantante, en seguir llevándose de maravilla con sus hermanos, que son muchos, además de los tres mayores, tiene a Tama Falcó y Ana Boyer por parte de su madre y a Miguel, Guillermo, Rodrigo y las gemelas Victoria y Cristina por parte de su padre. Todos le adoran y saben que es un nexo de unión entre ellos, siempre es muy esperado en las reuniones navideñas en la casa de Isabel Preysler en Madrid, donde pone el humor la alegría junto a la espontánea tamara.