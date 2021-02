Tamara Falcó sigue siendo una de las grandes protagonistas de la actualidad. La marquesa de Griñón compagina sus estudios en la prestigiosa escuela de gastronomía Le Cordon Bleu de Madrid con sus trabajos con diversas firmas, así como con sus colaboraciones semanales en “El Hormiguero” donde, todo sea dicho, no hace más que regalar a la audiencia momentos inolvidables y llenos de risas. La pasada semana se convirtió en la inesperada protagonista del programa cuando se le cayó un anillo durante la tertulia que, rápidamente, dio lugar a un sinfín de especulaciones sobre un posible compromiso con su novio, Íñigo Onieva. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler ha preferido no pronunciarse al respecto, lo que ha hecho que se acrecienten aún más si cabe las especulaciones.

Al margen de su noviazgo -que nadie duda que vaya viento en popa-, Tamara ha revelado este martes un detalle de su vida que muy pocos conocían, al menos, nadie más allá de su entorno más cercano. La Marquesa ha contado cómo es la relación con los guardaespaldas de su familia, a los que lleva viendo desde que es una niña. Ha sido Nuria Roca, que sustituye al frente del programa a Pablo Motos por su probable positivo en coronavirus, quien ha sacado el tema a debate al contar que la actriz Pamela Anderson se acaba de casar con su guardaespaldas, en la que ya es la quinta boda para la que fuera protagonista de “Los vigilantes de la playa”.

Nuria Roca ha comentado que parece que es algo habitual sentir cierta atracción hacia los miembros del personal de seguridad -cómo olvidar la química entre Whitney Houston y Kevin Costner en el filme “El guardaespaldas”- y le preguntó a Tamara qué opinaba ella al respecto, ya que ella ha podido experimentar en primera persona lo que es tener guardaespaldas. Tamara no ha dudado en aludir a la película protagonizada por la cantante y el intérprete de “Robin Hood”, y ha explicado algunos detalles de lo que ella vivió: “tuve guardaespaldas. Lo tenía en la época de ETA y porque Miguel había sido ministro. Eran encantadores”, ha asegurado la marquesa de Griñón. Sin embargo, no se ha librado de los comentarios de las hormigas, Trancas y Barrancas, que no han dudado en preguntarle si “estaba bueno”. “Yo tenía guardaespaldas cuando tenía 5 años, o sea que…tranquilos”, ha dicho Tamara Falcó entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

La hija de Isabel Preysler ha contado algunos detalles más de su experiencia con el personal a cargo de su seguridad en esa época: “Había unos más guapos, unos menos guapos, pero la verdad es que son hombres estupendos”. Nuria Roca, por su parte ha dicho que “suelen estar muy bien dotados”, comentario tras el cual Pablo Motos ha intervenido lanzando al aire una comprometedora pregunta: “¿No es cierto que a uno le gusta más lo que tiene cerca, pero está prohibido? Hay veces que te puede pasar con un guardaespaldas o con una vecina. Es mucho más atractiva tu mujer, pero la vecina está cerca y es imposible tocarla, entonces…”, ha dicho el presentador, que se encontraba participando desde su residencia, donde está confinado a la espera de resultados de los tests. Juan del Val ha sido el primero en hacer frente a esta cuestión h ha dicho que eso solía ocurrir mucho en las puertas de los colegios con los padres, lo que ha desatado a la vez la polémica y las bromas por parte de los demás. ¿Cuál será la próxima sorpresa de Tamara Falcó?