Amelia Bono ha desatado la polémica tras compartir una foto en sus redes sociales durante sus vacaciones en las islas Mauricio. La ex de Manuel Martos, en un descuido, ha publicado una imagen en la que aparece… ¿un preservativo o una toallita desmaquillante? Ante los comentarios que han surgido en su publicación, ella misma ha respondido sobre el misterioso objeto que no ha pasado desapercibido.

¿Una toallita desmaquillante o un preservativo?

Hace unos días, Amelia Bono compartió en sus redes sociales un carrete de imágenes de sus últimas vacaciones en las que ha estado sin sus hijos, tal y como ella misma ha desvelado. La ex nuera de Raphael ha pasado el puente de mayo en una playa paradisíaca y, concretamente, en un resort de lujo. Sin embargo, por las instantáneas, parece que este viaje no lo ha hecho sola ya que en muchas de sus fotos aparece posando, por lo que alguien (del que se desconoce su identidad) ha captado esos retratos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono)

Más allá de este dato, ha sido muy comentada en esta publicación una fotografía en concreto. En ella aparece la hija de José Bono haciéndose un selfie en un espejo de la habitación en la que ha pernoctado y en la que ha contado cómo han sido sus vacaciones en las islas Mauricio: «Pilas recargadas. Muy afortunada y con muchas ganas de ver a mis hijos».

Además de mostrar su look (como viene siendo habitual en su perfil) o sus planes en esta playa paradisíaca, lo que ha llamado la atención a sus seguidores ha sido un objeto de látex que aparece en la imagen y que algunos opinan que se trata de un preservativo. «¿Es un preservativo lo de la última fotografía? Bueno, pues lo veo muy bien. Mujer divorciada y precavida que hace las cosas con conocimiento», le escribe un usuario. Un comentario que la propia Amelia no ha dudado en responder para zanjar la duda sobre si, efectivamente, se trata de un condón. «Madre mía, lo que me queda por leer… Nunca dejáis de sorprenderme. En fin, que tengas un buen día», ha respondido. Tras ello, otra de sus seguidoras ha apuntado que no se trata de un preservativo, si no de una toallita desmaquillante. «Madre mía es que me he dado cuenta que mejor no contestar», ha contestado la ex de Manuel Martos.

Al detalle, la imagen del supuesto preservativo de la foto que ha publicado Amelia Bono durante sus vacaciones. (FOTO: REDES SOCIALES)

A pesar de que ella misma ha confirmado que se trata de una toallita desmaquillante, la mayoría de usuarios ha apostado que se trata de un preservativo. «Hay un condón en la imagen», «más vale mujer prevenida con los preservativos», «parece que un preservativo lo que hay en el suelo», «a lo mejor no lo es, pero parece un preservativo», han sido algunos de los comentarios de la publicación. Si fuera esta la opción, ¿significaría que la hija del ex político José Bono ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con Manuel Martos?