La madrugada de este martes, 25 de marzo, alrededor de las 2:oo horas, el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ha sido el escenario del regreso de Terelu Campos a España tras abandonar Supervivientes 2025 después de sólo 18 días de participación. Su marcha del reality, que ha sorprendido a muchos, ha sido un momento de gran carga emocional, ya que la presentadora ha explicado que la razón detrás de su abandono ha sido principalmente su estado físico. «He cumplido mi tiempo. Estoy segura. Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura. Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo», dijo en la última emisión en directo del concurso desde Honduras.

El regreso de Terelu a España ha estado marcado por el cariño de sus seguidores y la expectación de los medios de comunicación, sin embargo, no ha habido posibilidad de captar sus primeras imágenes al pisar suelo español.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

A pesar de que se esperaba que la hija mayor de María Teresa Campos se dejara ver a su llegada a Madrid, lo cierto es que, tal como ha podido saber este portal, la organización del concurso ha optado por sacarla por otro sitio. De esta manera, no se la ha podido fotografiar en el momento en el que ha aterrizado en la capital, ni tampoco se han podido recoger sus primeras palabras ya en España, tras vivir esta intensa aventura.

Fue el pasado 4 de marzo cuando Mediaset anunció la participación de Terelu Campos en la presente edición de Supervivientes. No obstante, su presencia en el programa ha estado marcada por unas condiciones especiales. La ex colaboradora de Sálvame no llegaba a Honduras en calidad de concursante oficial, sino que lo hacía como «fantasma del futuro», enfrentándose al desafío de superar los 21 días que su hermana, Carmen Borrego, logró permanecer en la edición anterior del concurso si quería convertirse en concursante de pleno derecho y tener la oportunidad de ganar el premio final de 200.000 euros. Pero lo cierto es que Terelu debía estar de vuelta en España para el estreno de su obra de teatro, Santa Lola, el 26 de abril, lo que implica que su estancia en la isla ha sido desde un primer momento limitada y con fecha de caducidad.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

El paso de Terelu Campos por ‘Supervivientes 2025’

El paso de Terelu Campos por Supervivientes 2025 ha sido, sin duda, uno de los más comentados de esta edición, tanto por su participación como por las polémicas que han rodeado su estancia en Honduras. A lo largo de los 18 días en el concurso, la presentadora ha estado en el centro de las miradas, no sólo por ser una de las figuras más conocidas del programa, sino también por los rumores que han surgido sobre posibles privilegios. Uno de los más comentados ha sido el que hacía referencia a que Terelu habría tenido acceso a cigarrillos en la isla, algo que ha generado una gran controversia entre los seguidores del programa.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

El paso de Terelu por Supervivientes también ha estado marcado por momentos profundamente emotivos. La periodista se ha mostrado más abierta que nunca sobre su vida personal, especialmente al hablar de los dos cánceres que sufrió en el pasado. En uno de los momentos más conmovedores de su participación, Terelu se ha confesado sobre cómo tuvo que compaginar los tratamientos de quimioterapia con la crianza de su hija, Alejandra Rubio, lo que ha dejado ver la enorme fortaleza que ha tenido que desarrollar a lo largo de los años. En sus intervenciones, la presentadora ha destacado también lo difícil que fue enfrentarse a esta enfermedad mientras seguía con su vida profesional y familiar.

Además, Terelu ha compartido con los demás concursantes su dolor por la pérdida de su padre y de María Teresa Campos, algo que la ha marcado profundamente, y su participación en el programa parecía ser, en parte, un proceso de sanación personal. A lo largo de su estancia, Terelu ha mostrado una vulnerabilidad que ha sorprendido a muchos, revelando facetas de su vida que hasta ahora no eran conocidas por el público.