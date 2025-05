Terelu Campos ha aterrizado por fin en Telecinco para responder a todas las críticas sobre su actitud con las personas con las que trabajó en sus comienzos en televisión. La polémica entorno a la primogénita de María Teresa Campos surgió a raíz de que Alessandro Lequio destapara que la colaboradora televisiva era cuanto menos altiva con los trabajadores de sus primeros programas. Ahora, la hermana de Carmen Borrego ha contestado a todas las acusaciones y ha zanjado qué es verdad y qué es mentira.

Terelu Campos zanja la polémica

«En todas las redacciones siempre hay alguien que no trabaja y ese que no trabaja, el que te critica», ha dicho en su reaparición en TardeAR. Además, la madre de Alejandra Rubio ha querido aclarar los episodios vividos con sus ex compañeros de trabajo: «Todo es mentira. ¿Qué me han movido el yogur? Sí. ¿Qué me lo han dado en la boca? No. Solo hace falta conocerme para saber que arreglada y maquillada te puedes imaginar que me das un yogur en la boca y sigo presentando un churretón. ¿Qué me han puesto un cenicero en la mesa? Sí, porque ante se fumaba».

Terelu Campos reaparece en Telecinco para responder a todas las críticas. (FOTO: GTRES)

Por su parte, Terelu ha asegurado que «jamás» ha «pegado un chicle en un decorado o en una mesa». Además, la colaboradora televisiva ha desvelado que tiene una máxima con respecto a responder a las polémicas que protagoniza: «A lo largo de mis años profesionales he aprendido lo que no está en mi mano, no lo puedo controlar. Si yo todos los días tuviera que desmentir lo que dicen de mí y de mi familia, no trabajaría».

Cara a cara con Belén Rodríguez

Otro de los asuntos a los que Terelu Campos ha tenido que plantar cara es sobre su enemistad con Belén Rodríguez, que también ha estado presente en plató. Concretamente, la suegra de Carlo Costanzia ha contado cuál fue el motivo de su distanciamiento: «Ocurrieron una serie de cosas en los últimos años de mi madre que yo no alcancé a comprender. Yo creo que ella sabe que se dejó guiar por alguien en quien confiaba. Aun así, pasando lo que pasó, cuando mi madre entra ese domingo en la Fundación Jiménez Díaz y nos dicen que no va a salir, yo no consulto con nadie. Yo cojo mi teléfono y llamo a Belén. Fue la primera persona a la que llamé. Le hablé, además, en los términos en los que yo siempre he hablado de Teresa. «Belén, mamá se muere. Estamos aquí y no hay el menor de los problemas en venir a despedirte». Belén es mi familia. Yo me moriré y Belén es mi familia. En la familia no siempre se está de acuerdo».

La colaboradora se ha reencontrado con Belén Rodríguez tras años distanciadas. (FOTO: GTRES)

Tras sus declaraciones, Belén Ro ha aclarado que siempre quiso mucho a María Teresa Campos y, además, ha tratado de enterrar el hacha de guerra con su ex amiga, que estuvo muy pendiente de ella cuando le diagnosticaron el tumor en la garganta: «No esperaba nada de ti, porque hace mucho que no teníamos relación, tú me llamaste para el tema de tu madre, que te lo agradecí, y además te dije que te lo agradecería siempre, y luego ya dejamos de tener relación. Lo que a mí sí me sorprendió fue que de repente me llamaras, te ofrecieras a estar conmigo en todo, hicieras unas declaraciones diciendo que eras mi hermana, que después de lo que hemos pasado, a mí tampoco me parecieron oportunas».