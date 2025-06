La presentación de Santa Lola, la obra de teatro con la que Terelu Campos continúa su gira por España, ha derivado esta mañana en un inesperado momento de tensión televisiva. Lo que arrancaba como una cita con los medios para hablar de teatro, nervios y nuevas funciones, ha acabado convirtiéndose en un nuevo capítulo en el desencuentro público que la colaboradora mantiene, desde hace tiempo, con el programa Espejo Público, y de forma más concreta, con una de sus tertulianas más visibles, Gema López.

Todo ocurría en plena rueda de prensa, en Madrid, cuando una reportera del matinal de Antena 3 ha conectado en directo con Terelu para preguntarle por el funcionamiento de la gira y, en concreto, por la venta de entradas de la obra. Desde el plató se había insinuado que en Valladolid, ciudad en la que debutó, buena parte del aforo había sido cubierto con invitaciones, algo que ni Terelu ni el equipo de la obra han dejado pasar. César Lucendo, director de Santa Lola, ha tomado primero la palabra para desmentir la información: «Eso es completamente falso. Todo el mundo había pagado su entrada. La segunda función fue igual. La gente está viniendo y está funcionando», ha afirmado, visiblemente molesto.

Terelu Campos en una presentación teatral. (Foto: Gtres)

Terelu, por su parte, ha remarcado que únicamente se repartieron seis invitaciones, todas ellas para su entorno más cercano: su hija Alejandra Rubio, el actor Carlo Costanzia y su hermana, Carmen Borrego, entre otros. Hasta ese momento, la conexión ha mantenido un tono diplomático, pero ha bastado con que la reportera, tratando de limar asperezas, preguntara si podían «hacer las paces» para que la tensión tomara forma. La respuesta de Terelu ha sido tajante: «Yo no tengo ninguna guerra. No entro, no participo, no disparo. Quien quiera ir a la guerra y disparar es el problema de cada uno. No entro en ese aspecto».

El clima se ha enturbiado aún más cuando se ha tocado un asunto ya tratado en Espejo Público: su preparación vocal para el teatro. Al mencionarse la técnica de respiración, Terelu ha cortado en seco, lanzando un mensaje con carga: «Lo siento, pero veo Telecinco. Trabajo para Telecinco y solo veo Mediaset. Supervivientes, TardeAR, Vamos a ver…». No ha mencionado directamente el programa ni a nadie del equipo, pero el gesto y el contexto lo han dicho todo. Desde plató, el periodista Miquel Valls ha intentado rebajar la tensión con una frase conciliadora: «No vamos a ninguna guerra. No tenemos armas ni pistolas». Sin embargo, inmediatamente después Gema López ha tomado la palabra con un comentario que no ha pasado desapercibido: «Yo también soy profesional, Terelu. Veo Telecinco, Antena 3, La Sexta… Los profesionales tenemos que ver y escuchar todo para estar al día, sobre todo cuando hablan de nosotros».

Gema López en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

Sea como fuere, lo cierto es que el cruce de declaraciones ha reavivado la ya conocida tensión entre ambas. Esta no es la primera vez que el nombre de Gema López aparece en una intervención pública de Terelu. De hecho, en febrero, también durante una presentación de Santa Lola, un reportero de Espejo Público le preguntó directamente si había existido una relación de amistad entre las dos. La respuesta de Terelu fue tan breve como elocuente: «No lo sé, pregúntaselo a ella».

Terelu Campos vuelve a subirse a un escenario

Será el próximo 21 de junio cuando Terelu Campos vuelva a subirse al escenario, esta vez en el Centro Cultural Villa de Móstoles. «Estoy muy contenta y muy nerviosa», ha confesado. Y aunque reconoce que aún siente terror escénico -«Intento disimularlo. En televisión estamos acostumbrados a no ver al público. Es complicado. A mí me da muchísimo miedo»-, también deja claro que quiere defender su nuevo rol con la mayor dignidad posible: «Esto es una locura, pero intento hacerlo con la mayor dignidad posible».