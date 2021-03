Parece que los programas nocturnos sacan el lado más desconocido y sensual de Terelu Campos, que nada tiene que ver con la comunicadora que se ve, cada fin de semana en ‘Viva la vida’. Quizá sea el horario o la compañía, pero la hija mayor de María Teresa Campos se muestra desinhibida cuando pisa un plató pasadas las diez de la noche. Ya lo hizo hace unos meses cuando no tuvo reparo en confesar que Pablo, concursante de ‘La Isla de las Tentaciones 2’, era su favorito hasta el punto de decir que no le importaría tener algo más que una amistad con él.

Y anoche tuvo otro de estos ‘momentazos’ durante ‘El debate de las tentaciones’, al desvelar cómo responde a uno de los fetichismos más comunes: los pies. El debate comenzaba después de que Lucía explicara que este era uno de los puntos fuertes de su intimidad con Manuel. «Con el tema de los pies hay mucho fetichismo. Hay mucha gente que si se los tocan, hay tema», comenzaba diciendo Sandra Barneda. «Pues a mí me tocan los pies y suelto un guantazo», respondía Nagore Robles.

Y mientras Suso Álvarez apoyaba la afirmación de su compañera de plató, Terelu Campos soltaba la bomba: «A mí me los tocas y me quedo relajadita relajadita». «¿Relajada que terminas roncando o cachonda?», preguntaba la vasca. «Pues depende de cómo me los toquen», contestaba entonces Terelu con picardía.

No es la primera vez que la presentadora hace este tipo de confesiones en directo. Ya durante su participación en ‘La última cena’ el pasado mes de julio, sus dotes culinarias pasaron a un segundo plano cuando respondió, sin pelos en la lengua, a una batería de preguntas subidas de tono de Jorge Javier Vázquez, que ya la recibió con un comentario sin parangón: «¿Hace tiempo que no tenías nada caliente entre las manos, no?». «Bueno, hace tiempo que no tenía nada entre las manos en general. Creo que fue en el Jurásico más o menos», le espetaba Terelu.

El presentador no se cortaba y volvía a la carga: «¿Y un trío nunca te han propuesto?». A lo que ella añadía que «nunca lo he hecho ni me lo han ofrecido. De hacer un trío siempre he dicho que sería dos tías y un tío». Pero ahí no terminaba su argumento. Terelu Campos dejaba en shock a sus compañeros al confesar que «si fuera un hombre de aquí elegiría a Kiko Matamoros, y si fuera una mujer a Chelo García Cortés».

Solo un mes después y ya en ‘Viva la vida’ fue Toñi Moreno -encargada de sustituir a Emma García durante sus vacaciones- quien cogió el relevo de Jorge Javier a la hora de hablar de intimidades con su colega de profesión. Mientras sus compañeros animaban a Terelu a encontrar una pareja, la conversación derivó en las relaciones sexuales. Toñi entonces preguntaba a la madre de Alejandra Rubio cuándo había sido la última vez que había estado con un hombre y la respuesta dejó a todos boquiabiertos. «A finales de agosto, hace seis años». ¿Habrá cambiado de opinión?.