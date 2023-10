Ayer no fue un día fácil para Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos se enfrentó a su primer cumpleaños sin la presencia de su madre, la cual falleció el pasado 5 de septiembre dejando un gran vacío en sus hijas, y a pesar de no tener intención de celebrarlo, finalmente salió a cenar acompañada por sus familiares, entre los que se encontraba su hermana, Terelu. «No quería hacer nada, pero estar juntos era necesario», reconoció la hija mayor de la veterana periodista en su Instagram. Por su parte, la protagonista del día, que soplaba 57 velas, confirmaba que, a pesar de las adversidades, la noche en familia había sido «fantástica».

Este 30 de octubre, Carmen celebraba su aniversario y en su cabeza solo había un pensamiento: la ausencia de María Teresa Campos. De esta manera lo mostraba en el programa Así es la vida, donde colabora habitualmente. Al arrancar el espacio, Sandra Barneda felicitó a Carmen, la cual se mostró más sincera que nunca: «Mi despertar ha sido complicado. No quiero llorar, pero creo que no lo voy a conseguir, así que seguid vosotros», le instaba a la presentadora para no tener que hablar del tema.

Tras este momento, Barneda se levantaba a darle un gran abrazo. Además, sus compañeros le ofrecieron un pastel y la colaboradora lanzó un beso al cielo en memoria de su madre antes de soplar las velas. Su tristeza era más que evidente y al salir de trabajar, aseguró que por la tarde solo estaría con su familia. «No estoy para celebraciones, de momento. Un día con mi marido, con mi hija, con mi familia, pero, sobre todo, trabajando. Porque ahora voy a seguir trabajando», explicaba ante los micrófonos de Gtres.

Destacando que no era una jornada «agradable» para ella, indicó que estaba viviendo un momento muy complicado en la actualidad. «He apagado una vela por mis compañeros y se la he dedicado al cielo, que es lo único que ahora mismo me hace estar en paz, y que desde arriba nos cuide mucho», pedía. En su cuello, Carmen portaba uno de los collares que ella y su hermana mandaron fabricar con las cenizas de María Teresa Campos. Una pieza de gran valor emocional que ambas han lucido desde que se hicieran con ella.

Lo cierto es que, en las últimas semanas, tanto Carmen como Terelu han tenido que enfrentarse a duros momentos tras la pérdida de su progenitora. El último fue el de vaciar la casa de alquiler en la que residía la presentadora de televisión. En cuanto a sus objetos personales, Borrego explicó que ella y su hermana, junto a los hijos de ambas, ya los tenían en su poder. «Cada uno se ha llevado lo que ha querido. Así lo hemos querido, sin ningún tipo de ruido», aseguraba. «Las cosas que más quería mi madre están con nosotras, y tener ciertas cosas suyas en casa hace que la sintamos más cerca», terminaba diciendo.

Sin embargo, hay otra parte de las pertenencias de su madre, principalmente muebles y objetos de decoración, que las hermanas subastarán más adelante. En este sentido, Carmen confesó que ella solo se había quedado con algo que tenía mucho significado para ella: «Yo sueño que estoy recogiendo los muebles de mi madre con ella y hay un mueble en concreto al que ella hace referencia. Y ese mueble, evidentemente, me lo quedo». También aclaró que quiso quedarse con una pashmina que María Teresa llevó durante sus últimos días de vida. «Creo que no la voy a lavar nunca porque me la pongo y vivo a mi madre. El olor es algo que te une a ella», destacó.