El pasado 5 de septiembre el mundo del corazón y de la comunicación lloraba la muerte de María Teresa Campos, que fallecía a los 82 años tras varios días ingresada en Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Poco después, Gustavo, el que fuera su mano derecha y a quien consideraba como un hijo, se adentraba en su primera aventura televisiva, ya que se convertía en uno de los concursantes de Gran Hermano VIP, donde permanece desde entonces.

Gustavo Guillermo y María Teresa Campos en Madrid / Gtres

Gustavo ha vivido uno de los momentos más agridulces desde que forma parte del reality de Telecinco puesto que ha tenido que soplar las velas alejado de los suyos. Aprovechando esta ocasión, su pareja, Ainhoa ha reunido una serie de cartas para hacérselas llegar como regalo. Sin embargo, el chófer de María Teresa Campos tenía que pagar mil euros para poder leerlas. Entre esos escritos se encontraban los de Terelu Campos y Carmen Borrego. Pese a la tentación que eso le ha supuesto ha tomado la decisión de no tocar el dinero y se ha quedado sin saber qué decían las televisivas.

Gustavo decide no leer las cartas / Telecinco

No obstante, el programa de la cadena de Fuencarral ha dado a conocer las emotivas palabras de las hijas de la fallecida comunicadora. Ha sido Belén Rodríguez quien ha procedido a leerlas. Por su parte, la misiva de Carmen decía lo siguiente: «Hola Gusanito. Quiero felicitarte y mandarte todo mi apoyo. Lo estás haciendo muy ben, me gustaría que fueras más tú y saques tu humor. Como compañero no lo puedes estar haciendo mejor. Sé fuerte y nos vemos en la final».

Terelu Campos y Carmen Borrego envían unas cartas a Gustavo / Telecinco

Terelu se ha extendido algo más. «Querido Gus, muchísimas felicidades en tu 53 cumpleaños. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuántas cosas y momentos hemos vivido juntos, tenías pelo y yo pesaba 45 kilos», han sido las primeras líneas del escrito en el que la madre de Alejandra Rubio ha tirado de humor. «Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá y se te ha echado de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en su casa. ¡Qué tristeza y qué dolor! Me alegré mucho cuando te salvaron esta semana», ha proseguido leyendo la colaboradora en palabras de Terelu Campos. «Quédate tranquilo que todo está en orden y tu comportamiento es intachable. Deseo que a pesar de no estar con tu gente pases un bonito día de cumpleaños. Y cuando salgas ya me tienes que invitar a una exquisita comida en un pedazo de restaurante. Cuídate mucho. Te quiero y sé que tú a mí también», ha finalizado la carta, lanzando así un mensaje de fuerza a Gustavo.

Pese a que estas cartas habrían supuesto un gran chute de energía, Gustavo ha tomado la decisión de no tocar dinero del premio final. Asimismo, ha pedido disculpas a todos los que le habían escrito, pero ha insistido en esperar a salir para saber qué querían decirle. «Me lo dirán en dos semanas, meses… No quiero tocar el dinero de mis compañeros. Viendo el otro día a Ainhoa me dio un subidón increíble . Sé que Terelu y Carmen son como mis hermanas, es incondicional. Que me perdonen si no la leo. Me muero de ganas… pero quiero ser fiel a mis pensamientos de no gastar dinero», ha sentenciado.