Terelu Campos, contundente ante su ‘plantón’ a TVE: «Es mentira»

Desde que vieran la luz las imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose por las calles de Madrid, Terelu Campos no ha acudido a su puesto de colaboradora en Mañaneros, el matinal de Jaime Cantizano; ni tampoco, al espacio de fin de semana dedicaco a la crónica social de nuestro país, D Corazón, presentado por el tándem formado por Jordi González y Anne Igartiburu. Y lo cierto es que lo primero no tendría nada que ver con lo segundo, y viceversa.

En las últimas horas, varios medios de comunicación han asegurado que la hija de María Teresa Campos ha dejado ‘plantados’ a ambos programas de RTVE, donde charla sobre los diversos temas de actualidad. Y no sólo presencialmente, sino también vía telefónica, tras varios intentos para que se pronunciara acerca de las imágenes que ha protagonizado su hija con Carlo Costanzia. Sin embargo, la propia Terelu ha hablado LOOK para desmentir por completo dicha información.

Terelu Campos en un evento en Madrid / Gtres

La colaboradora de televisión ha asegurado que es «mentira» que no esté cumpliendo con sus obligaciones profesionales en la cadena pública, a razón de las fotografías de Alejandra Rubio. Asimismo, ha aclarado que su ausencia en los platós estos días, se debe a dos viajes programados -uno a Sevilla y otro a Málaga-, que fueron puestos en conocimiento de los respectivos directores de los programas en los que trabaja, antes de la publicación de las tan sonadas imágenes.

Terelu Campos no querido ahondar en detalles acerca de los motivos de su viaje a Andalucía, aunque todo apunta a que su visita es de índole privada, pues sí ha dicho que se trata de una escapada que «llevaba mucho tiempo posponiendo». Desde que falleciera María Teresa Campos, la malagueña ha puesto rumbo a su tierra natal en varias ocasiones. La última, con motivo de la misa homenaje a la veterana presentadora que se celebró en la parroquia de San Pablo, en el barrio de la Trinidad, donde se encuentra Jesús El Cautivo. De riguroso luto y con semblante serio, Terelu llegó a Málaga acompañada por su sobrina Carmen, quien se habría convertido en uno de sus principales apoyos estos últimos meses. María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre a los 82 años de edad en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Terelu Campos en la misa homenaje a su madre / Gtres

Terelu Campos, tajante sobre Mar Flores

Antes de su partida a Andalucía, Terelu Campos ha sido preguntada expresamente, por las cámaras de Así es la vida, en Telecinco, sobre la incipiente relación sentimental de su hija en común con Alejandro Rubio. Terelu ha dejado clara su postura de no comentar a nada de este romance. «Yo nunca me he metido», ha dicho. Asimismo, la hermana de Carmen Borrego ha hablado sobre su afinidad con la que podría ser su consuegra, Mar Flores. «Me da risa. No se puede cuestionar una relación que nunca ha existido. Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni a cenar. A la pobre le debe pasar lo mismo», ha comenzado diciendo. «Que pertenezcamos al mundo mediático no significa que todos nos conozcamos, eso es normal, una cosa es que te haya visto en una fiesta, pero vamos ni me acuerdo», ha concluído la televisiva.