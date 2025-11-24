Taylor Swift remodela su casa para convertirla en el escenario de la boda de sus sueños

Fue el pasado mes de agosto cuando Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su boda. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar», escribían junto a un carrusel de fotografías en las que aparecían mirándose muy enamorados, en un entorno natural y lleno de flores. Han pasado tres meses desde entonces y lo cierto es que han sido pocos los detalles que han trascendido de la que se considera uno de los enlaces más esperados de las últimas décadas. Sin embargo, un tabloide estadounidense acaba de compartir que el escenario que ha escogido la pareja para celebrar su gran día ha sido Rhode Island, una región de Estados Unidos en la que la artista tiene una casa conocida popularmente como High Watch.

High Watch es una lujosa mansión que Taylor adquirió en el año 2013 por más de 17 millones de dólares. Según lo publicado, está construida sobre un acantilado que tiene acceso directo a una playa privada de la costa de New England. Por otro lado, cuenta con un estilo neoclásico en su fachada, así como con 20 habitaciones, incluyendo varias suites con balcón y baño privado, una enorme biblioteca y una sala de música, entre otras mucha estancias. Hasta ahora, ha sido el refugio veraniego donde Swift logra desconectar del ruido de la ciudad y, de ser cierto lo publicado, a partir de ahora, cobrará un significado aun más especial tras convertirse en el lugar donde se dará el «sí, quiero».

La reforma que Taylor Swift quiere hacer en su lujosa mansión

Tal y como informa The Sun, a pesar de que High Watch tiene todo tipo de comodidades, Taylor Swift y su prometido estarían pensando en amoldar la estancia para poder acoger la ceremonia de sus sueños. De hecho, aseguran que la pareja estaría dispuesta gastarse 1,2 millones de euros para remodelar un jardín en el que haya un altar. Además, la artista querría que se planten flores de todo tipo para que luzcan su máximo esplendor el día de la boda. «Quiere que toda la celebración sea como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosas, blancos y rojos […] Sueña con estar rodeada de flores […] Su sueño adolescente es casarse en un mar de flores», señalan fuentes cercanas al medio citado. Toda esta obra se llevará a cabo con medidas de seguridad adicionales que garantizará que la reforma no se filtre a los medios, asegurándose de que el escenario de la boda quede completamente oculto hasta el gran día.

Por otro lado, la publicación ha señalado que Taylor ya habría pensado quienes serán sus damas de honor. Como no podía ser de otra manera, su íntima amiga Selena Gómez (quien también estaría implicada en todos los preparativos) será una de ellas, a la que sumará la modelo Gigi Hadid.