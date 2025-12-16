Taylor Swift hace historia y reparte 197 millones de dólares entre su equipo

Taylor Swift ha roto récords con su gira The Eras Tour, con la que ha realizado más de 149 conciertos alrededor del mundo y con la que ha ganado aproximadamente, según lo publicado, más de 2.000 millones de dólares. Un éxito arrollador que, sacando a relucir su faceta más humana, ha querido compartir con todo su equipo: desde los bailarines hasta los técnicos de iluminación, los músicos, la logística, el transporte, el vestuario, los peluqueros, el personal de seguridad o la producción de video, entre otros.

De todos sus beneficios, Taylor Swift ha recompensado a las personas que han trabajado en este tour con unas bonificaciones millonarias (que alcanzan los 197 millones de dólares), además de los salarios previamente acordados. Así se ha podido ver en una de las escenas más emotivas de la docuserie The End of an Era, donde aparece la intérprete repartiendo la cantidad mencionada a todos los trabajadores mientras pronuncia unas emotivas palabras. «Gracias a todos por el duro trabajo que habéis hecho», expresaba mientras cada miembro del equipo leía la nota personal que la cantante les había escrito antes de entregarles el dinero.

El momento en que Taylor Swift repartió 197 millones de dólares a sus músicos, bailarines, choferes, personal operativo y equipo del Eras Tour: pic.twitter.com/HLhEba6Osk — Eduardo Arcos (@earcos) December 12, 2025

Se desconoce cuál es la cifra exacta que recibió cada persona del equipo, pero varios medios como Forbes señalan que el bonus alcanzaría los 500.000 dólares. Un gesto que, como no podía ser de otra manera, ha desatado un gran revuelo en la red, siendo la mayoría de los comentarios una manera de halagar el buen acto que ha tenido Swift con sus trabajadores. «Es que un buen jefe debería hacer esto siempre con los empleados. Ellos estarían contentos, y además irían a trabajar contentos y con más ilusión por ver que su trabajo está valorado, que al final hace que se trabaje mejor», «Seguro que ella no tiene problema en encontrar trabajadores», «Esto es una muestra de lo que hay que hacer», «Qué buena acción y qué buen corazón», escribían algunos de los usuarios de la red social X.

Cuenta atrás para su boda con Travis Kelce

En medio de este éxito profesional, Taylor Swift también se encuentra viviendo un muy buen momento personal. Y es que en los próximos meses se dará el «sí, quiero» con Travis Kelce, uno de los jugadores profesionales del fútbol americano más conocidos. Fue el pasado mes de agosto cuando anunciaron su boda en las redes sociales y, desde entonces, lo cierto es que no han trascendido mayores detalles. No obstante, The Sun sacó a la luz que la pareja había elegido Rhode Island para celebrar su gran día. Se trata de una región de Estados Unidos donde la artista posee un inmueble de más de 17 millones de dólares conocido popularmente como High Watch.

Taylor Swift y Travis Kelce. (Foto: Gtres)

Según el medio citado, la propiedad se someterá en breve a una gran reforma para tener todo listo para la boda, remodelando incluso el jardín para poder implantar un altar, entre otros muchos cambios. Por otro lado, también han señalado que Selena Gómez y Gigi Hadid, íntimas amigas de la novia, serán sus damas de honor.