Tamara Falcó sufre un nuevo revés: «Te echaremos de menos»

No es ningún secreto que Tamara Falcó es una gran amante de los animales. En numerosas ocasiones ha compartido fotografías posando con tres perras que son su debilidad: Celine, Jacinta y Vanilla. Este sábado se ha vuelto completamente gris para la marquesa de Griñón, pues su corazón llora la muerte de Celine, la gran danés que Isabel Preysler le regaló a Mario Vargas Llosa por su 80 cumpleaños. Pese a que Tamara no era la propietaria de la mascota, tenía un gran apego hacia ella.

«Te echaremos de menos Celine… 🙏🏼 Gracias por llenar la casa de alegría y cariño durante tantos años (y algún que otro mordisco)», ha escrito con tristeza Tamara Falcó, junto a una imagen en la que aparece junto a Celine y a su caniche, Jacinta. Celine, que es como se llamaba la perrita, llegó a casa en el mes de marzo de 2016 y pese a que pertenecía a la pareja de su madre, Tamara la ha cuidado como si fuera suya.

Este mazazo lo ha recibido la hija de Isabel Preysler unos meses después de tener que dar el último adiós a su abuela, Beatriz Arrastia. El pasado mes de agosto, su beba -como la llamaba cariñosamente-, falleció a los 98 años de edad en el domicilio donde vive su hija actualmente, la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid, donde vivía desde que enviudó en 1992.

Una noticia que dejó completamente desolada a la familia. «Hay personas que cambian tu vida para mejor. Mi abuela Beba ha sido una de esas personas. Ha sido un ejemplo de elegancia, fortaleza, buen humor, cariño. Cuando me sentía sin fuerzas, iba y me acurrucaba a su lado y todo iba a mejor. Era constante, paciente, con una fe incorruptible. Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mi y a todos. Aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así. Love you always Bebita mía”, escribió Tamara Falcó en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparecía junto a su abuela cuando tan solo era una niña.

En estos momentos complicados, la colaboradora de El Hormiguero 2.0 cuenta con el apoyo de su pareja, Íñigo Onieva con quien inició una relación hace ya más de un año. Pese a que ambos son muy celosos de su intimidad, han mostrado de vez en cuanto que su relación va viento en popa y que tanto el ingeniero como la cheff están muy integrados en sus respectivas familias. «Pilas recargadas para todo lo que tenga que venir 💙 Gracias por este viaje @ionieva», expresó Tamara hace tan solo una semana en la Red.