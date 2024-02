Tamara Falcó revela el plan de Isabel Preysler para su cumpleaños

Quedan tres días para que una de las socialités más cotizadas de la crónica social de nuestro país sople las velas de su 73º cumpleaños. Se trata de Isabel Preysler, la reina de corazones por excelencia que está a punto de celebrar su segundo aniversario soltera después de más de cinco décadas estando emparejada. Hasta ahora, no se conocían los planes que tenía la hispano-filipina para esta fecha tan especial pero, haciendo gala de su espontaneidad, ha sido su hija, Tamara Falcó, quien ha revelado cómo vivirán el próximo 18 de febrero.

Tamara Falcó/ Gtres

«Va a ser una celebración muy tranquila. Nos ha convocado en su casa a la familia. También es el cumpleaños de mi primo así que festejaremos el de los dos. Y nada, es el plan que ella quiere hacer», comenzaba a decir Tamara durante la presentación de la firma Pedro del Hierro en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En ese momento, un reportero le preguntaba sobre si sorprenderá a los invitados con una receta donde quede reflejado el don culinario que le hizo ganar MasterChef Celebrity 4, a lo que la marquesa contestaba con una gran sonrisa: «Pues es una buena idea».

Tamara Falcó e Isabel Preysler en un evento en Madrid/Gtres

Las siguientes declaraciones de la aristócrata no dieron pie a sacar a la luz más detalles sobre la fiesta de cumpleaños de su progenitora, pero lo cierto es que sus escasas palabras al respecto han dado a entender que Isabel no quiere grandes celebraciones en esta ocasión, por lo que prefiere juntarse con su círculo de amigos y familiares más cercanos en una reunión íntima y especial.

Su supuesta crisis matrimonial con Iñigo Onieva

Más allá del cumpleaños de Isabel Preysler, durante el evento de moda de este jueves, Tamara Falcó también ha hecho frente a los constantes rumores que señalan una posible crisis matrimonial entre la colaboradora de El Hormiguero y su esposo, los cuales ha querido desmentir por completo: «Por ahora cero crisis», aseguraba entre risas.

Tamara Falcó durante la presentación de la firma Pedro del Hierro en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid/ Gtres

En cuanto a las informaciones trascendidas que han hecho hincapié en que Tamara dormía más en Villa Meona con su madre que en el ático que comparte con Iñigo, también ha querido aprovechar su interacción con los medios para explicarlo: «Estoy viviendo en Puerta del Hierro, que está muy cerca de mi madre, entonces estoy todo el día entrando y saliendo. Pero no es verdad lo que dicen. Yo tengo mi cuarto en casa de mi madre, pero yo duermo en mi casa. A casa de mi madre voy a por tuppers, a mi clase de gimnasia, a estar con ella…», aclaraba, añadiendo que también es importante que dentro de una relación, cada uno tenga su espacio.

Por otro lado, Tamara también ha querido desmentir los problemas vecinales que supuestamente tiene en su nueva urbanización. De hecho, destacaba que había una niña que le tenía encandilada: «No tengo problemas con mis vecinos. Hay una niña súper mona que me escribe notas como de amor con pegatinas, diciendo que me quiere un montón. Hay unos niños monísimos poro la zona», comentaba. En cuanto a su maternidad, la hermana de Ana Boyer reincidía en que entra en sus planes futuros pero no daba mayor detalle al respecto.