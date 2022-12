Tamara Falcó e Íñigo Onieva, ¿al borde de la reconciliación?

Pese a que parecía impensable que Tamara Falcó e Íñigo Onieva retomaran su relación sentimental después de la infidelidad por parte del empresario a la marquesa de Griñón cuando habían anunciado ya su compromiso matrimonial, todo apunta a que ambos habrían acercado posturas. Prueba de ello es la información otorgada a Sálvame por parte de dos testigos, los cuales indicaban durante la última emisión del programa de las tardes de Telecinco que la ex pareja habría acudido de manera conjunta a la Misa del Gallo celebrada en la calle Gavilanes de la capital, dejando entrever que ambos compartieron tiempo juntos en plena jornada de Nochebuena pese a ser este un día que se suele disfrutar en familia.

Este acercamiento inesperado ha hecho que comiencen a saltar las alarmas en todos los rincones del país al barajarse la posibilidad de una reconciliación entre la marquesa de Griñón y el hijo de Carolina Molas. Algo por lo que Antonio Rossi se ha puesto en contacto con el entorno más cercano a Íñigo Onieva, el cual le ha resuelto algunas dudas que ha querido desvelar en pleno directo de El Programa de Ana Rosa.

Ha sido durante esta misma mañana cuando el periodista ha confesado que, según sus fuentes, Tamara Falcó e Íñigo Onieva no solo no habrían dejado de tener contacto, sino que todos sus allegados hablan de un acercamiento continuado y de una buenísima relación entre ellos. Algo que demuestra que el vínculo entre ellos cada vez se está estrechando más, sin descartarse una reconciliación: “Podemos confirmar a través de un amigo directo de Íñigo, pero muy amigo, que habla con Tamara por teléfono todos los días, que siguen teniendo relación y que la historia entre ellos dos no está acabada para nada (…) Le he vuelto a llamar al amigo para contarle lo de ayer, él se ha echado a reír y no me ha dicho nada. Mi percepción es que hicieron por encontrarse… Lo que yo sí puedo confirmar es que hablan por teléfono diariamente, la historia no está acabada en el entorno íntimo de amistad de Íñigo Onieva… Dan por hecho que la frase ha empezado a escribirse”, relata el comunicador. Un movimiento totalmente sorprendente para los espectadores, sobre todo sabiéndose lo tajante que ha sido la hija de Isabel Preysler a la hora de hablar sobre su ruptura con el empresario, negándose a darle una segunda oportunidad e incluso bromeando sobre el tema en spots publicitarios.

Justamente, esta información ha tenido lugar tan solo unos días después de que saliera a la luz la ruptura entre la madre de la protagonista, Isabel Preysler, y Mario Vargas Llosa, cuando parecía que la ganadora de MasterChef Celebrity había encontrado nuevamente el amor de la mano de su amigo Hugo Arévalo. Un noviazgo breve que podría no haber cuajado, optando quizá Tamara por volver a confiar en la persona con la que había iniciado el camino hacia el altar.