Tamara Falcó se despide de la familia de Íñigo Onieva antes de su viaje más especial

Desde que celebró su boda con Iñigo Onieva en el palacio de El Rincón, Tamara Falcó no ha dejado de viajar. Ha vivido grandes aventuras junto a su marido y ahora le espera una excursión muy especial que ya adelantó en su momento Isabel Preysler. La marquesa y su familia se trasladarán hasta Miami para reunirse con el resto del clan y celebrar la Navidad por todo lo alto. Fue Isabel la que, durante el estreno de la película Napoleón, desveló que iban a pasar las fiestas fuera de España.

Se ha hablado mucho de la relación que Tamara Falcó mantiene con su familia política, especialmente con la madre de Íñigo Onieva. Antes de su famoso enlace matrimonial surgieron muchas dudas porque Carolina Molas ganó mucho protagonismo y fuentes cercanas aseguraron que Isabel Preysler estaba celosa. Al final se ha demostrado que no existe ningún tipo de problema, prueba de ello es el último movimiento de Tamara.

Tamara Falcó con su familia política / Instagram

La hija de Carlos Falcó ha organizado una comida para despedirse de la familia de Íñigo Onieva antes de Navidad. ¿Lo más especial? Que ha sido ella la encargada de preparar el menú, de hecho su marido ha presumido de esto publicando una foto bajo el texto: «Chef Tamara». La influencer ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales, demostrando así que está encantada con Carolina Molas y Alejandra Onieva, su suegra y su cuñada.

Tamara Falcó emprende su viaje más especial

Tamara Falcó está emocionada porque va a vivir su primera Navidad como casada. Este ha sido uno de los motivos por los que ha discutido con Íñigo Onieva en los últimos meses. La marquesa quería pasar las fiestas con Isabel Preysler en Miami y el empresario con Carolina Molas, así empezó todo. «Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya», explicó Tamara en ¡HOLA!, su revista de cabecera.

La hermana de Enrique Iglesias y su marido han llegado a un acuerdo. Este año viajarán a Estados Unidos para disfrutar de las fiestas junto a Isabel Preysler, pero el año que viene se quedarán en Madrid con Carolina Molas. Para compensar, Tamara a organizado una reunión con su suegra y se han cargado ella misma de elaborar el menú.

Tamara Falcó durante una comida de Navidad / Instagram

«Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena. Hemos decidido que este 24 me toca a mí», empieza diciendo. «Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva», recalca en ¡HOLA!

Carolina Molas y Alejandra Onieva, encantadas con Tamara Falcó

Tamara Falcó posando / GTRES

Tamara Falcó ha aprendido algo muy importante de su madre: a ser la mejor anfitriona. La aristócrata ha puesto mucho empeño en preparar una comida estupenda para disfrutar junto a Carolina y Alejandra. Hace unos meses había muchas dudas sobre la relación que tenía con ellas, pero ahora todo ha quedado muy claro.

A pesar de no disfrutar de las vacaciones con el entorno de Íñigo, Tamara no tiene ningún problema con su suegra. En su momento se especuló con la posibilidad de que Isabel Preysler estuviera enfrentada a Carolina Molas porque la empresaria tuvo mucho protagonismo durante la boda de Falcó. No obstante, que estás especulaciones han terminado cayendo en sacos roto gracias al movimiento de la marquesa.

La Navidad que es una época especial para Preysler, tanto es así que ha protagonizado su propio documental en Disney + para explicar cómo pasa esta fecha tan importante.