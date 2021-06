Supervivientes 2021 | Jorge Javier destapa la ‘estrategia’ de Olga y Carlos Alba dice adiós a la aventura

Hay un motivo por el que los días de gala es el favorito de los concursantes de ‘Supervivientes’ y es que pueden pelear por una sabrosa recompensa. En esta ocasión, en forma de huevos, patatas y boniatos. Una gran cantidad de comida que han recibido con los brazos abiertos.

En estos dos meses de concurso, son varios los que han recibido la visita de familiares y en esta ocasión le ha tocado a Melyssa, que se ha podido reencontrar con su madre. Sin embargo, antes de verse, la portuguesa se ha reencontrado con Tom, el ex de su hija, que se ha mostrado muy contento de verla. Tras un sentido abrazo, en el que el francés ha intentado contener las lágrimas, los que fueran suegra y yerno se han emocionado. “No me gusta hacer daño a la gente, Jorge, sé que he hecho sufrir mucho a Melyssa y a su familia. Es muy duro, pero siempre les he tenido en mi corazón. Quiero mucho a esa familia”, ha dicho sin poder contener las lágrimas. “Mi exsuegra siempre me ha cuidado como si fuera su hijo en casa”. Nela, por su parte, ha intentado dejar atrás el rencor. “Le he querido mucho y me he enfadado mucho con él, pero bueno…”. Claro, que Tom no ha podido decir nada este cara a cara y ha llegado a La Palapa como si nada hubiera pasado.

.@MorenooOlga gana la prueba de líder después de casi siete minutos en la noria 😱 🔵 #SVGala10 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/sbtUUHYHX1 — Supervivientes (@Supervivientes) June 9, 2021



Si bien todas las galas presentadas por Vázquez son muy emocionantes, según van pasando las semanas la cosa se pone más interesante pues cada vez quedan menos concursantes. Esta semana, los nominados han sido Omar y Melyssa. Carlos ha regresado temporalmente con el grupo. Muy emocionado, esa noche ha descubierto si era expulsado de la semana o seguía con la baja médica. Tras unos momentos de tensión, la salvada ha sido Melyssa, que se ha puesto muy contenta de conocer la noticia. El cara a cara, entonces, estaba entre Omar y Carlos. Finalmente, el eliminado ha sido el cocinero, que ha aprovechado para agradecer a todos sus compañeros estas semanas junto a ellas. El discurso más emotivo se lo ha llevado Gianmarco: “para mí eres el ganador de ‘Supervivientes’”.

Conocer al nuevo líder de la semana no ha sido nada fácil y es que Olga y Lara se han tenido que enfrentar a ‘la noria infernal’, un juego en que Moreno tenía más experiencia, pues era su tercera vez y en el que ha vencido a la argentina, algo que le ha llenado de emoción. Poco después, se ha conocido el nombre de los nuevos nominados: Tom, Gianmarco, Omar y Albalá. Las tres chicas, se salvan.

La ¿estrategia? de Olga Moreno

Una de las cosas que se han mencionado en el plató del reality en los últimos días, son las supuestas alianzas de Olga Moreno con sus compañeros. «Creo que Olga Moreno está al tanto de las meteduras de pata de los demás para recalcarla e ir debilitándolos», ha opinado sobre este tema Jorge Javier Vázquez, al que le parece una buena estrategia ya que en un reality «vas a ganar y cada uno tiene que tener su estrategia. Y no es lícito sino obligatorio, porque si no no vayas». Según el parecer del presentador, la mujer de Antonio David Flores se estaría ‘aprovechando’ de las debilidades de sus compañeros para quedar por encima de ellos. «Creo que Olga, con muy buen tino, lo que está haciendo es aprovechando alguna metedura de pata de los demás para recalcarla y entonces ir quitando de en medio a varios enemigos».