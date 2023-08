El día que la suegra de Camila Alves la llamaba Penélope Cruz para boicotear su romance con Matthew McConaughey

Matthew McConaughey y Camila Alves se conocieron en una discoteca y lo suyo fue un romance digno de película. Después de más de 15 años juntos se puede decir abiertamente que son una de las parejas más estables de todo Hollywood. El actor y la modelo brasileña se conocieron hace 16 y para él fue un amor a primera vista sin ningún género de duda.

Durante los primeros meses de relación todo iba a pedir de boca, pero con lo que no contaba la maniquí de 41 años era con que su suegra iba a ser todo un escollo. Por los motivos que fuera, la madre del intérprete no puso nada fácil la adaptación de Camila a la familia. Ahora, ella ha querido bromear con este asunto, aunque entre broma y broma…ya saben cómo acaba el refrán.

Camila Alves, Matthew McConaughey / Gtres

Camila Alves ha participado en un pódcast en Estados Unidos, Biscuits & Jam de Southern Living. En este formato ha recordado cómo Kay McCabe, que ahora tiene 91 años, torpedeó en cierta manera su romance con Matthew McConaughey. Decidió poner a prueba a la brasileña hasta el punto de que le llamaba por el nombre de alguna de las anteriores parejas de su hijo.

Alves recuerda cómo eran aquellos momentos un tanto embarazosos: «Cuando entré en escena por primera vez ella realmente me estaba poniendo a prueba. Me llamaba por el nombre de todas las exnovias de Matthew, comenzaba a hablar español conmigo de una manera muy entrecortada, como que me menospreciaba un poco…», desvela. ¿Os imagináis a la suegra de Camila Alves llamando Penélope Cruz a su nuera?

Penélope Cruz saliendo del Hotel Martínez de Cannes en 2006 / Gtres

Hay que recordar que Penélope Cruz y Matthew McConaughey fueron pareja a comienzos de los años 2.000 y hasta el 2006. De hecho, la actriz española habla con mucho cariño de su romance junto al actor: «Ambos tuvimos otras historias; sin embargo, nunca pudimos olvidarnos. Yo creo que lo que es para ti nadie puede quitártelo y esto solo viene a confirmarlo», declaró en alguna ocasión. Hace un par de años coincidieron en unos estudios de televisión en Estados Unidos, algo que dio pie a todo tipo de comentarios.

Camila Alves aprovechó para contar que, lejos de amedrentarse ante su suegra, le siguió el juego: «Me hablaba en un español muy malo, ofendiéndome un poco. Me hizo todo tipo de cosas». De hecho, optó por invitarla a Estambul, donde había conseguido participar en un desfile. La modelo logró un billete extra en primera clase y estancia en un hotel, por lo que decidió invitar a su suegra para que viera cómo se las gastaba. Durante todo el camino estuvo contándole mentiras para ver si entraba al trapo: «Le di la vuelta y saqué mi lado brasileño, mi lado latino, para que viera quién soy yo», contó.

Camila Alves, Matthew McConaughey / Gtres

Después de un tira y afloja, supo ganarse la aceptación y el cariño de la madre de su pareja, si es que lo necesitaba: «Tuvimos varias discusiones y, al final, me miró y me dijo: ‘Vale, estás dentro». Actualmente, Camila Alves está casada y es madre de tres hijos junto al ganador del Oscar por Dallas Buyers Club.