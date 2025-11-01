Lorena Gómez -que hace malabares para llegar a todo- retoma su faceta como actriz en uno de los momentos. más plenos de su vida -en todos los sentidos-. La ex concursante de la quinta edición de Operación Triunfo ha estrenado Rincones, un monólogo que inundará de aplausos -y por qué no, lágrimas-, en el Teatro EDP de Gran Vía. La artista, que además está inmersa en otros proyectos profesionales, ha contado con el apoyo de su familia para este gran salto a los escenarios. Y, sobre todo, de René, su hijo en común con René Ramos, al que intenta inculcarle valores como la generosidad. Pero, sobre todo, el ser un «niño bueno» que ayude a los que más lo necesitan.

La lección de Lorena a su hijo

En su cita con LOOK antes de estrenar Rincones, Lorena abría su corazón para hablar sobre su vida personal. No es fácil ser artista, pues solo unos pocos consiguen vivir de ello. Sin embargo, como madre no puede sentirse más orgullosa de cómo está educando al pequeño René Jr.: «Mira, el otro día íbamos en el coche, porque lo estaba llevando al cole. Y me dice, «mami, ¿sabes que? El otro día protegí a unas niñas», como diciendo, cuidé, protegí, no sé, la palabra que dijo… Y ostras, me queda un poco pensativa. Me dijo que a las niñas hay que cuidarlas. Yo le dije que también a los niños y el me respondió que los niños se cuidan solos».

Entonces, Lorena le dio una gran lección a su pequeño René. «Le dije: ‘pues no, cariño, los niños no se cuidan solos digo, hay niños que también necesitan ayuda’. Él tiene como muy claro que hay que respetar a las mujeres por supuesto. Pero hoy cuando ha dicho eso le he reiterado: ‘sí, digo, claro, cariño, digo, tú imagínate que hay un niño que se ríen de él’, Por ejemplo claro, hay que contárselo con mucho tacto porque probablemente a los dos días se le olvide lo que le he dicho o no», añade.

Si hay una cosa que Lorena quiere inculcarle a su pequeño es que hay que estar cerca de los niños y niñas que están solos: «Yo estoy muy en contra de todo lo que sea reírse del prójimo. Entonces para mí es muy complicado eso. Y yo lo intento. Me encantaría tener una cámara 24/7 para poder verlo, cómo actúa en el colegio y prohibirle según qué cosas, pero confío en los profesores, por supuesto. Pero sí, sobre todo quiero que tenga seguridad en él mismo, que la tiene muchísimo, pero más que yo. Yo con su edad, yo creo, no con su edad, con 10 años. Yo era una niña súper insegura, luego ya se me fue».

La alimentación en la casa Ramos Gómez

Como madre, Gómez está muy segura de cómo quiere que crezca su vástago en común con René Ramos. Sin embargo, como en cualquier casa, y más con un niño tan pequeño, la artista trata de que de puertas para adentro tenga una alimentación saludable: «Intento que René se cuide, porque claro, al final es un niño que le encantan los dulces, en los cumpleaños se vuelve loco. Y claro… No soy una madre que le prohíba comer y le niega todo eso, pero no son buenos obviamente -refiriéndose a comer excesivo dulce- intento que tenga una alimentación un poco equilibrada, la verdad, dentro de lo que puede de lo que le guste, no le voy a dar todos los días brócoli tampoco, pero bueno sí, le intento cuidar en ese sentido. No, no hay que… estar obsesionado».

Finalmente, Lorena desvelaba a este medio que su finalidad es que el pequeño coma de todo y por supuesto sin obsesionarse. Debido a su experiencia como mujer, ya que Gómez confesó públicamente que padeció un TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria), quiere que René no tenga «culpa» a la hora de ingerir según qué alimentos: «Yo he estado ahí en ese mundo de sentirte culpable por comer y tal, y es lo peor que le puede pasar».