La sorprendente reacción de Carmen Alcayde tras no ser elegida como presentadora de ‘¡Vaya fama!’

Después de una gran expectación, Mediaset ha anunciado este lunes, 1 de septiembre, que Cristina Lasvignes y Fran Ramírez serán los encargados de conducir ¡Vaya fama!, un nuevo formato de la cadena de Fuencarral, producido en colaboración con Cuarzo Producciones, que tratará los temas más candentes de la crónica social de nuestro país. Será el espacio televisivo encargado de sustituir a Socialité en la franja del mediodía de los fines de semana y, aunque ya está todo organizado para su gran estreno (programado para el próximo 6 de septiembre), lo cierto es que la misión de elegir a los presentadores no ha sido fácil.

De hecho, tal y como reveló Poco Pasa TV, se realizó un casting para encontrar a la nueva pareja de presentadores del fin de semana. Entre las favoritas se encontraba Carmen Alcayde, quien ya tiene experiencia en este tipo de formatos, ya que cabe recordar que, junto a Jorge Javier, estuvo al frente de Aquí hay tomate durante casi cinco años. Sin embargo, finalmente no ha sido la elegida para hacer frente a este proyecto, algo que, como no podía ser de otra manera, ha despertado una gran expectación por conocer su reacción ante la noticia.

Carmen Alcayde en la presentación de ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Gtres)

LOOK ha querido ponerse en contacto con ella y, lejos de querer prestar declaraciones, Carmen se ha mostrado firme, asegurando que no tenía nada que decir. «No tengo nada que decirte. Te agradezco la llamada», decía sin más miramiento, justo antes de colgar el teléfono. Una actitud que llama la atención si se tiene en cuenta la sinceridad y claridad de la que siempre ha pecado a lo largo de su trayectoria en televisión. ¿Cuál será el motivo por el que Alcayde prefiere no pronunciarse al respecto?

Sus últimas fotografías en las redes sociales dejan entrever que aún se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la costa, algo que también pone de manifiesto que podría encontrarse completamente ajena a todo lo que ocurre en el ámbito laboral. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que el próximo jueves, 4 de septiembre, se estrena la segunda temporada de Supervivientes All Star, un formato que contará con su rol de colaboradora, tal y como ella misma publicó hace tan solo unos días. «A punto de empezar Supervivientes All Stars, comentamos posibles tramas con los concursantes confirmados y esta vez con nuestro primer invitado, Kike Quintana», escribía en su perfil oficial de Instagram.

Cabe destacar que, además de la ex concursante de Gran Hermano, Frank Blanco, Sonia Ferrer, Iván Reboso, Fran Ramírez, Ricardo Altable, Cristina Lasvignes y Patricia Pérez son solo algunos de los rostros conocidos que participaron en el casting de ¡Vaya fama!