Sonia Monroy, rota tras la muerte de su hermana: "Prometo cuidar de tus hijas"

No son buenos momentos para Sonia Monroy. Tan solo unas semanas después de regresar de Honduras, la actriz ha recibido la triste noticia del fallecimiento de su hermana María Ángeles a causa de un cáncer terminal contra el que luchó durante meses. Utilizando las redes sociales, Monroy ha publicado un emotivo texto para despedirse de ella, asegurando que «su partida le había destrozado».

«A veces el destino no nos quita el camino… solo nos cambia el rumbo para llevarnos donde el alma debe estar», comenzaba a escribir. «No era una isla donde debía seguir luchando, era contigo, hermana, para tomarte la mano y decirte adiós antes de que el cielo abriera sus puertas para ti», proseguía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Monroy (@soniamonroyhollywood)

Continuaba haciendo hincapié en que estaba completamente rota, pero que tenía claro que se iba a aferrar al recuerdo de su hermana para poder seguir hacia delante. «Prometo cuidar de tus hijas como si llevaran tu corazón latiendo en el mío, con la misma fuerza y valentía que tú nos mostraste tener», expresaba.

Para Sonia, la muerte de María Ángeles no ha sido la única a la que ha tenido que enfrentarse en los últimos años. Y es que dos de sus otros hermanos, Frank y DJ Peter MC, también fallecieron en accidentes de tráfico. El primero perdió la vida en 2018 y fue una tragedia que rompió por completo a la familia, ya que era la segunda vez que se enfrentaba a una situación similar. Por su parte, DJ Peter MC murió a finales de 1993, provocando una depresión intensa en la artista, tal y como ella misma ha llegado a confesar. Es por ello por lo que Monroy también ha expresado que sabe que su hermana será recibida en el cielo por ellos, algo que en cierta parte le reconforta. «Nuestros ángeles estarán esperándote en las puertas del cielo para recibirte con todo su amor. Vuela alto, mi guerrera eterna, que desde la tierra seguiré amándote hasta volver a encontrarnos. Te querré siempre, hermana. Ahora ya descansas en paz», concluía.

La última entrevista de Sonia Monroy

Después de ser expulsada de Supervivientes All Stars, Sonia Monroy regresó a España y acudió como invitada al plató de ¡De viernes! Allí, más allá de hablar de su concurso, confesó por primera vez, entre lágrimas, que su hermana padecía un cáncer terminal y que se tenía que ir a Barcelona enseguida porque «se moría».

Sonia Monroy en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

«Yo he hecho el reality con una sonrisa. Nunca dije lo de mi hermana porque no quería eso. Yo quería que en plató mi sobrina estuviera fuerte y alegre […] He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así», confesó. Tan solo tres días después de estas declaraciones, María Ángeles falleció y, una vez más, la familia Monroy tendrá que sacar fuerza para atravesar un complicado y duro duelo.