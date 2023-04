Sonia Ferrer, abatida por la muerte de uno de los pilares fundamentales de su vida

No están siendo momentos fáciles para Sonia Ferrer. La presentadora se ha visto obligada a afrontar uno de los varapalos más duros de su vida tras el fallecimiento de su abuela. Un complicado golpe que supone la pérdida de uno de los pilares fundamentales de su vida, razón por la que la comunicadora ha querido rendirla homenaje a golpe de post emotivo en sus redes sociales.

Ha sido en su cuenta de Instagram en la que Sonia ha compartido con sus más de 100 mil seguidores una imagen de su abuela, acompañando ésta de un texto de lo más sentimental: «Descansa en paz abuela, que por aquí todos te tendremos en el corazón y en la memoria ❤️», comenzaba escribiendo, con los sentimientos a flor de piel. Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Sonia siguió dedicando palabras bonitas a la fallecida: «Estoy segura que hablo por tus siete nietos si digo que gracias a ti tuvimos la mejor infancia que puedo imaginar. Que crecimos contando los días para que llegase el verano y poder estar contigo y con el abuelo en Vilviestre. Hoy sigo sin saber de dónde sacabas la energía necesaria para controlar a la perfección comidas, baños, siestas, juegos, picnics, caminatas, gamberradas…», seguía, para después hacer referencia a su hija: «Ahora voy en tren con tu bisnieta que no para de pedir anécdotas y se parte de risa con cada una. Nadie a nuestro alrededor imagina que vamos a tu funeral. A mí también me cuesta creerlo. He elegido subir esta foto porque 100 años no los cumple todo el mundo y porque fue la última vez que nos reuniste a todos. Estabas guapa y feliz y así te recordaré siempre. Te echaré de menos 💔 #dep #losabuelosdeberiansereternos #victoriagonzalezredondo #miabuela #burgalesa», zanjaba, poniendo así punto final a uno de sus textos más conmovedores hasta la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Ferrer (@soniaferrer)

Como no podía ser de otra manera, la publicación en cuestión se ha llenado de miles de «me gusta» de los seguidores de Sonia y de algunos rostros conocidos, además de comentarios en los que personas de la talla de Carmen Lomana o Irene Junquera aprovechan para dar el pésame a Sonia y desear a la fallecida que descanse en paz ahora que sus restos mortales ya descansan después de haber sido honrados por sus familiares y más allegados.

De esta manera, ahora Sonia Ferrer tendrá que hacer frente a una nueva etapa en su vida sin la compañía de su abuela, aunque estando apoyada por el resto de sus seres queridos y especialmente por su hija, la cual nació fruto de su matrimonio con el cirujano Marco Vricella. Ante esa inesperada ruptura, la pequeña se convirtió en la mano derecha de su progenitora, habiendo pasado esta última un gran susto al haber tenido que ser su hija operada de urgencia hace un año y medio a consecuencia de una fractura en el codo.