Sofía Palazuelo se apoya en su marido, Fernando Fitz-James, para dar el último adiós a su tía

El mundo de la moda sigue de luto, y no es para menos. Hace tan solo una semana fallecía Teresa Palazuelo, una de las diseñadoras nupciales más destacadas del panorama nacional, dejando a sus seguidores y a sus seres queridos sumidos en la más absoluta tristeza, aunque también dejando consigo un legado inolvidable en lo que al ámbito estilístico se refiere. No ha sido hasta ahora, en torno a las 20:40 horas del día, cuando sus familiares se han reunido para llevar a cabo su funeral y poder dar así el último adiós a toda una referente tanto en lo personal como en lo profesional.

Como no podía ser de otra manera, su sobrina, Sofía Palazuelo, y el esposo de ésta, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar, no han querido desaprovechar la oportunidad de despedirse de Teresa Palazuelo, que ha formado parte de algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Sobre todo, teniendo en cuenta que la diseñadora fue la encargada de llevar a cabo el look nupcial que posteriormente llevó Sofía el día de su boda, es decir, el 6 de octubre de 2018. Es por ello que entre el matrimonio y la fallecida había un gran vínculo amistoso que iba más allá de lo familiar, razón por la que ambos han lucido rostros visiblemente entristecidos, mientras que Palazuelo apostaba por un riguroso luto al decantarse por un outfit en color negro.

Otra de las asistentes ha sido Nuria March. La que fuera esposa de Jaime Martínez-Bordiú ha permanecido totalmente seria durante su llegada a la velada, haciéndolo en solitario como también Blanca Suelves, ex mujer de Ioannes Osorio y también conocida por ser “chica Don Algodón”. Por otro lado, cabe destacar que también ha querido alentar a la familia afectada Eduardo Inda con su presencia en el que ya es uno de los días más dolorosos de este año, que está a punto de finalizar, para la familia Palazuelo.

Justamente esta triste pérdida ha tenido lugar cuando Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart están a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo en común. Fue durante el pasado mes de julio cuando se dio a conocer que la nuera de Carlos Fitz-James Stuart estaba embarazada de su segundo hijo en común con el duque de Huéscar, siendo esta nueva llegada un soplo de aire fresco para un clan que no deja de vivir rifirrafes en lo que a lo familiar se refiere. Y es que, hace escasas dos semanas que se celebró un nuevo homenaje a la duquesa de Alba dado el octavo aniversario de su muerte. Un bonito detalle que fue organizado por Cayetano Martínez de Irujo y al que no acudieron ninguno de sus hermanos, dejando entrever que entre ellos la situación sigue siendo bastante tensa pese a haber intentado mostrar lo contrario durante los últimos años.