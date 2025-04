Roma se ha convertido en el centro neurálgico de la actualidad a raíz de la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril. Muchas personas han querido trasladarse hasta la ciudad para dar el último adiós al Pontífice y se espera que la afluencia de fieles vaya en aumento hasta el día del funeral. Esto ha hecho que los costes para volar a Roma se hayan disparado, al igual que el precio de los alojamientos, la mayoría de ellos al 100% de ocupación.

Entre las personas que querían viajar a Roma se encontraban algunos familiares del Papa Francisco que, sin embargo, se encontraron en un principio sin la posibilidad de asumir los costes que implicaba el traslado al Vaticano para asistir a las exequias. Se trata de dos sobrinos de Jorge Mario Bergoglio, que finalmente podrán estar en Italia gracias a la ayuda de una agencia de viajes.

Despedida del Papa Francisco en Roma. (Foto: Gtres)

Ellos mismos han hablado sobre esto en unas declaraciones a varios medios de comunicación, en las que han explicado que no podían pagar los gastos que suponía el viaje y, por tanto, no iban a poder ir a despedirse de su tío: «Nos gustaría ir pero no tenemos dinero para comprar los pasajes, no podemos despedirnos de él», ha dicho Mauro.

Mauro es hijo de uno de los cuatro hermanos del Papa Francisco, Óscar Bergoglio. En una entrevista en televisión ha contado que la familia tiene dificultades económicas para poder afrontar el coste del viaje a Roma, sobre todo, ahora que todos los precios han subido. Sin embargo, gracias a esta entrevista a un canal argentino, el deseo de Mauro de estar en las exequias se ha hecho realidad.

Ha sido casi como un milagro para la familia del Santo Padre y se ha producido gracias a la ayuda de una agencia de viajes que les ha hecho llegar los billetes para poder volar al Vaticano. Las palabras de Mauro han emocionado a los espectadores y los propietarios de una agencia de Palermo han querido obsequiarles con los pasajes y que puedan estar en el funeral.

El sobrino del Papa Francisco en un programa de televisión. (Foto: Cortesía

En su intervención televisiva, Mauro ha contado que no había podido ver a su tío desde que se convirtiera en Papa hace más de una década, aunque sí que mantenía contacto con él: «Teníamos comunicación habitual por mail y teléfono, pero no volvimos a verlo desde que se marchó al cónclave».

También su primo, José Ignacio, se ha pronunciado en otro programa y ha dicho que están todos conmovidos y que para ellos el proceso de duelo empezó hace 12 años, cuando Jorge Mario Bergoglio se machó al cónclave y acabo convertido en Papa. El joven ha explicado que en aquel momento la familia se encontró en una situación especial, ya que tuvo que renunciar a Bergoglio para que cumpliera su misión en el mundo.

Tanto Mauro como José Ignacio han dicho que recuerdan al Papa Francisco como un hombre humilde y divertido. De hecho, el sentido del humor y su capacidad para hacer bromas han sido una de las características principales de su papado, además de su cercanía con los más necesitados.