El ‘silencio’ con doble sentido de Bertín Osborne que dará un giro a su trayectoria profesional

El silencio de Bertín Osborne para con su vida privada después de que se conociera que iba a pedir una prueba de paternidad a Gabriela Guillén, la mujer con quien se lo relaciona, sentimentalmente hablando, desde el pasado mes de abril y espera, a priori, su séptimo hijo; es ahora más evidente que nunca. Y no por nada que tenga que ver, precisamente, con esto último, sino con un nuevo proyecto profesional.

El intérprete de Tú, solo tú o Noches de San Juan está a punto de presentar ni más ni menos que un perfume bajo ese nombre, Silencio, tal y como ha informado, este jueves, la periodista Paloma García-Pelayo, en exclusiva, en Y ahora Sonsoles, el programa de las tardes de Antena 3 a los mandos de Sonsoles Ónega. «Su máxima ilusión profesional ahora mismo es un perfume que se va a llamar Silencio, muy adecúo a su momento personal», ha dicho la colaboradora.

Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Según la periodista, Bertín Osborne se habría implicado al cien por cien en la creación de la fragancia. Desde la disolución del alcohol con un poco de agua y posterior mezcla con el deseado aceite esencial y maceración; y hasta la filtración de todo el líquido y las posteriores pruebas olfativas para asegurar la calidad y aromas deseados. «Es una colonia que él mismo, por primera vez, va a presentar. Bertín se ha encargado de estudiar las mezclas, los ingredientes, de probar… Él nunca ha sido hombre de perfume pero quería un aroma muy personal, de campo», ha añadido.

Con este proyecto, Bertín Osborne se une a la larga lista de personalidades y rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, que apuesta por el sector del perfume como una nueva vía de negocio. El último, sin ir más lejos, fue Rafa Nadal. El tenista sorprendía el pasado mes de noviembre aliándose con la marca francesa de perfumes de autor Henry Jacques para lanzar su propia fragancia, junto a su mujer, María Perelló. Antes, Cristiano Ronaldo, Aitana, Mario Casas, Shakira o Antonio Banderas, entre otros, también hacían lo propio. Es digno de mención en este sentido, que la primera celebridad en tener su perfume fue Elizabeth Taylor que lanzó White Diamonds en 1988.

Bertín Osborne en la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

Pero eso no sería todo. Al margen del perfume, Bertín Osborne estaría centrado, además, en su nuevo disco. Un álbum de rancheras, con canciones sentimentales y románticas cuyas letras, en propias palabras de Paloma, «darán mucho de que hablar». Este trabajo, se espera que vea la luz en los próximos meses. «Está grabando prácticamente todos los días, no en su casa, porque no tiene estudio; pero sí en un estudio en las inmediaciones de Sevilla».

El acuerdo económico de Bertín Osborne con Gabriela

Durante su intervención Paloma García-Pelayo, ha querido apuntalar también algunos aspectos del acuerdo económico al que Bertín Osborne habría llegado con Gabriela Guillén. La periodista ha destacado que el cantante lleva desde abril haciendo trasferencias por un importe que no ha trascendido, por el momento, desde el pasado mes de abril, ininterrumpidamente. Un dinero que la empresaria y modelo administraría a su gusto pero que en ningún caso llega a su cuenta bancaria con concepto de alquiler. «Bertín no paga el alquiler. Él lleva varios meses, desde abril, realizando una serie de transferencias. Son transferencias que son para pagar sus gastos, otra cosa es como ella decida emplearlo», ha contado.