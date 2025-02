Estamos en el siglo XXI y los influencers tienen tanto poder que pueden hacer que cualquier cosa se haga viral solo con un post en Instagram. Tienen a miles (o incluso millones) de seguidores que confían en ellos ciegamente. Y aunque la mayoría se dedica a recomendar productos como bolsos, cremas o destinos de vacaciones, a veces nos encontramos con que algunos se van un poco del guion y empiezan a promocionar cosas que no son tan saludables. Hace unos años, los creadores de contenido no tenían reparos en recomendar medicamentos con receta en sus redes sociales. Eso no solo es peligroso, sino también ilegal. Según la ley, está totalmente prohibida la promoción de fármacos que necesiten receta médica.

Este tipo de recomendaciones descontroladas bajaron un poco después de 2020, pero aún hay quienes se siguen atreviendo a promocionar productos cuestionables. Y ahora, lo que está de moda son… los separadores de dedos. ¿Has visto alguna vez a Cristina Pedroche o Sofía Suescun hablando de estos aparatos? Pues resulta que dicen que ayudan a corregir la posición de los dedos, mejorar la circulación sanguínea o incluso alinear el pie. Pero… ¿es esto cierto o simplemente un invento para vender?

Pueden hacer más mal que bien

Para salir de dudas, hemos hablado con David Chacón Macías, podólogo de Podoactiva y Olympia en Quironsalud. Y su opinión no deja lugar a dudas: «En los estudios que hemos realizado no hemos podido comprobar ninguna de esas mejoras, ni existe ninguna evidencia científica de ello. Creo que se debe más a una moda que a un producto sanitario validado». O sea, que no hay pruebas de que realmente funcionen como prometen. Además, la mayoría de estos separadores no tienen ninguna certificación sanitaria y los puedes comprar en cualquier tienda sin ningún control.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez también dicen usar los separadores de dedos. (Foto: Redes Sociales)

Están hechos de silicona y, de hecho, nacieron como una pieza práctica para pintar las uñas sin mancharte. Un ejemplo es Cristina Pedroche, que dice usarlos para entrenar o incluso para ir por casa descalza. Ella asegura que sus pies están más fuertes, tiene menos dolores y que, además, evita problemas como los juanetes, los dedos en garra o las uñas encarnadas. Pero… aquí es donde entra David Chacón, que tiene una visión muy diferente: «Los pies de cada persona son diferentes, además no es ninguna situación natural llevar un aparato que hiperextienda los dedos. Nuestros dedos tienen la capacidad de abrirse y cerrarse en función de la fase de la marcha en la que nos encontramos. El hecho de que los separadores impidan que los dedos se juntan hace que su uso no genere una marcha natural».

Crisina Pedroche muestra cómo son los separadores de dedos. (Foto: Redes Sociales)

David también advierte: «Si alguien quiere usarlo, nuestro consejo sería que fuese por un tiempo muy, muy limitado y retirarlo de inmediato si se observa algún síntoma, como que alguno de los dedos coja una tonalidad amoratada o blanquecina». Además, subraya algo muy importante: «Nunca debería usarse dentro de un zapato ni tampoco para caminar, ya que como hemos comprobado en los estudios realizados mediante radiografía, al usar el separador se separan los dedos, pero se juntan las cabezas metatarsales (por el efecto cizalla), generando una mayor sobrecarga metatarsal». Esto significa que, en lugar de ayudar, podría estar causando más presión en otras partes.

El uso de un separador puede restringir el flujo sanguíneo. (Foto: Podoactiva)

En la imagen de la izquierda se puede ver cómo, al colocar un separador, se crea un efecto similar a un «torniquete» que restringe el flujo sanguíneo hacia el dedo. Como resultado, el dedo adopta un color blanquecino o amoratado, lo que indica que el separador está afectando la circulación y debe retirarse de inmediato para evitar problemas mayores.

¿Y qué pasa con los deportistas? Según David, «Entre deportistas profesionales claramente no, porque suelen estar asesorados por profesionales que saben que el tema del separador aporta pocas ventajas reales, pero es posible que haya deportistas amateurs que puedan ver más influenciados por ciertos mensajes en redes sociales». Vamos, que si eres amateur y sigues todo lo que dicen los influencers, podrías estar tomando decisiones sin conocer los riesgos reales.

Imagen baropodométrica donde observamos que el pie que lleva separador genera una sobrecarga a nivel metatarsal. (Foto: Podoactiva)

Si tienes deformidades como juanetes o dedos en garra, «lo ideal es acudir a un podólogo», ya que pueden ofrecerte soluciones personalizadas como ortesis de silicona, plantillas o, en algunos casos, cirugía.

Estudios relacionados con los separadores de dedos

Según Chacón Macías, podólogo de Podoactiva. Los estudios realizados con usuarios muestran varios puntos importantes: