Un sentido homenaje y una notable ilusión: así ha sido el arranque de Jaime Cantizano en TVE

Ha llegado el día. Tras varias semanas especulando sobre los detalles de la dinámica del nuevo programa matinal de TVE, Jaime Cantizano ha arrancado la temporada televisiva estrenando, este lunes 4 de septiembre, Mañaneros, su último proyecto profesional de la mano de la pequeña pantalla. Así, a las 10:45h, el periodista daba la bienvenida a los telespectadores a un nuevo espacio de actualidad donde los reportajes y las conexiones en directo serán los protagonistas claves de cada jornada.

«Nunca fui de madrugar, pero las grandes cosas que me han ocurrido en el área profesional me han ocurrido en la mañana» reconocía Jaime Cantizano en una conexión en directo con el programa previo encargado de dar paso al nuevo magacín de la mañana. Pese a los nervios que siempre supone entrar en una nueva etapa, el presentador se mostraba tranquilo y seguro de que el contenido que tenían guardado para la audiencia no iba a dejar indiferente a nadie, al menos, era el objetivo del equipo. Una vez ha dado pistoletazo de salida a sus primeros minutos en emisión, Cantizano comenzaba anunciando la última hora de las noticias más escuchadas en las últimas jornadas informativas: el estado de salud de María Teresa Campos, el caso de Daniel Sancho y el temporal atmosférico DANA que ha arrasado en gran parte del país.

Después, como no podía ser de otra manera, Jaime ha pronunciado un discurso donde la ilusión y el agradecimiento han estado presentes en todo momento. «Mañaneros es un programa de emociones», comenzaba a decir, dando paso a un video donde han hecho un breve repaso de todos los programas que han estado en la franja horaria de la mañana antes de la llegada de este nuevo formato, haciendo un homenaje a su esfuerzo y al trabajo que han realizado sus antiguos compañeros a lo largo de todos estos años.

Desde Buenos días hasta De par en par, pasando por Saber vivir, Así son las cosas o La hora de la 1, han sido solo algunos de los formatos que han mencionado, para los cuales Jaime solo ha tenido palabras gratificantes y emotivas como compañero de profesión: «Yo creo que todos estaremos de acuerdo si digo que estas son las mañanas más importantes de la televisión de nuestro país», señalaba, añadiendo que ser el encargado de relevarlas le supone una enorme «responsabilidad» al tener que enfrentarse a continuar su legado, siguiendo «la senda de todos aquellos que han construido estas mañanas con eficacia y calidad».

Tras este inicio, ha presentado a las dos personas que estarán a su lado en este nuevo camino profesional, Miriam Moreno y Marc Santendrau, quienes serán los copresentadores del formato. «Estamos nerviosos, eso no lo podemos negar, pero tenemos muchas ganas de ver como esta familia de ‘mañaneros’ sigue creciendo», reconocía la primera, mientras que Marc confesaba que tenía muchas ganas de acompañar a la gente en sus casas cada día.