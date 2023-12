El sentido homenaje de Alejandra Rubio a María Teresa Campos en su primera Navidad sin la presentadora

Las de este año van a ser unas Navidades tan distintas como duras para la familia Campos, pues fue hace escasos meses, en septiembre, cuando María Teresa Campos fallecía, a los 82 años de edad, a consecuencia de los continuos achaques de salud que, desde hacía meses, mantenían a la veterana presentadora alejada de la vida pública. La noticia, dejó devastadas a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y a sus nietos. Especialmente, a Alejandra Rubio, quien quiso rendir un sentido homenaje a su abuela durante la tarde de este domingo, en Fiesta, el programa de Telecinco a los mandos de Emma García.

La hija de Terelu Campos acudió al formato en calidad de colaboradora y sorprendió a todos los allí presentes por su atuendo. Alejandra se enfundó en un traje fucsia de dos piezas que combinó con unas zapatillas deportivas que pertenecía a María Teresa Campos. «Este traje que trae Alejandra era de María Teresa Campos», dijo Luis Rollán. «La directora me ha dicho que no venga de negro, pero como casi todos los trajes que suelo llevar son negros he dicho: ‘Bueno, aprovecho y me pongo uno de la abuela en este día’», respondió, Alejandra.

Alejandra Rubio en ‘Fiesta’ / Telecinco