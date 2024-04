El mensaje de Sebastián Yatra a Aitana tras aumentar los rumores de reconciliación

Aitana Ocaña saltó a la fama en 2017 a raíz de su paso por Operación Triunfo, pero lo cierto es que nunca había tenido tanta atención mediática como ahora. Desde que rompió su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra fueron muchos los que aseguraron que iban a terminar dándose una segunda oportunidad. Los rumores son cada vez más fuertes, de hecho se han dejado ver juntos en varias ocasiones desde que se dijo que habían vuelto. Ellos no lo han desmentido y en las últimas horas Yatra ha mandado un mensaje a la artista.

Aitana Ocaña está inmersa en la promoción de Pared con pared, una película que está disponible en Netflix desde el pasado viernes 12 de abril. La intérprete de Vas a quedarte interpreta una comedia romántica junto al actor Fernando Guallar y Sebastián Yatra ha dejado claro lo que siente por su compañera tras verla en plena acción. «Tan orgulloso de ti», junto a una cara emocionada y unas estrellas.

Sebastián Yatra, en la 24º edición de los Latin Grammy. / Gtres

Yatra siempre se ha mostrado discreto con su vida privada, pero tampoco ha perdido el tiempo en esconderse. Fue el quien dio un paso adelante para anunciar que había puesto punto y final a su historia con Aitana, por eso sus palabras tienen tanta importancia. Ella nunca habla de su esfera privada, pero él sí aporta ciertas pinceladas que pueden esclarecer los hechos.

Aitana responde al mensaje de Sebastián Yatra

A falta de una confirmación oficial, son muchos los que dan por hecho que Aitana y Yatra vuelven a estar juntos. Lo que ha pasado tras el estreno de Pared con pared no invita a pensar lo contrario, pues la catalana ha respondido al mensaje que le ha mandado Sebastián a través de Instagram. Ha optado por enviarle tres iconos: un corazón, otra cara de emoción y una nube de pensamiento.

Todo ha empezado de una forma muy simple. La exconcursante de Operación Triunfo se ha preparado a consciencia para dar lo mejor de ella en Pared con pared. A pesar de que ha recibido críticas, ha trabajado duro para ofrecer su versión más profesional y en las últimas horas lo ha demostrado. Ha publicado en su cuenta de Instagram un material que demuestra todo lo que ha enseñado para ser una ‘chica Netflix’.

«Este vídeo me da mucha nostalgia. Era en mis momentos de estar aprendiéndome/ensayando la canción Cuándo será al piano», ha escrito la artista. De esta forma ha aclarado que sí estaba preparada para dar vida a la protagonista de su primera película. «No es un vídeo perfecto, pero me transporta a justo antes del momento tan bonito que viví esos meses rodando la peli. MI PRIMERA PELI, ojalá la disfrutéis mucho».

La joven ha abierto su corazón y ha expuesto los datos anteriores para que sus fans sepan todo lo que hay detrás de su último proyecto profesional. «Es la canción de la película, la hice con Tommy Torres y con Sebas». Justo después de esto Yatra le ha escrito para hacerle ver que está orgulloso de lo que ha conseguido.

Aitana y Yatra, unidos por el trabajo

Aitana, junto a Sebastián Yatra. / Gtres

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, popularmente conocidas como ‘Las Mamarazzis’ no tienen tan claro que Sebastián y Aitana vuelvan a ser novios. Ellas defienden que pasan tanto tiempo juntos porque tienen entre manos un nuevo trabajo. Según la información que han conseguido, entre ellos solo hay una amistad, a pesar de que existen pruebas que dan a entender algo más.

Lo cierto es que Aitana confirmó públicamente que iba a seguir manteniendo su amistad con Yatra. Después de su ruptura se comprometió a que nada cambiase, pues antes de ser novios fueron amigos. Solo el tiempo dirá qué está pasando entre ellos.