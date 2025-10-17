Sale a la luz el inesperado vínculo de Amaia Montero con la Reina Letizia

No se habla de otra cosa. Amaia Montero ha regresado a La Oreja de Van Gogh, dos décadas después de despedirse de la banda. «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos», escribía el grupo hace tan solo unos días en su perfil oficial de Instagram. Acaban de anunciar que en 2026 realizarán una gira por España y, como no podía ser de otra manera, la noticia ha situado a Amaia en el centro del huracán mediático. De hecho, se está analizando y comentando cada paso que está dando en su vuelta a la esfera pública. Es por ello por lo que, en medio de este revuelo, ha salido a la luz un inesperado vínculo que la artista mantiene con la Reina Letizia y que hasta ahora era una conexión completamente desconocida.

Bernardo Doral, un conocido fotógrafo, ha publicado en su perfil oficial de Instagram un posado de Amaia Montero con sus compañeros y, como no podía ser de otra manera, ha etiquetado a todos los que han participado en la sesión de fotos, incluido el equipo de maquillaje y peluquería. Es precisamente en este apartado donde ha señalado a Natalia Belda como autora, una maquilladora muy reconocida entre las VIPS que ha creado un nexo de unión entre la intérprete y la mujer del monarca. Y es que en su amplia trayectoria en el ámbito, ha tenido el placer de plasmar sus conocimientos en el rostro de ambas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bernardo Doral (@bernardodoral)

Natalia Belda es reconocida por ser una maquilladora de renombre que triunfa tanto en las redes sociales como en el mundo de la moda, donde se ha consolidado como una de las profesionales más solicitadas. Es íntima amiga y colaboradora habitual de Blanca Suárez, entre otras muchas celebrities del panorama nacional, así como también ha firmado algunos de los make up más glamurosos de las codiciadas alfombras rojas.

Pero su trabajo no se limita al universo del cine y de la moda. Belda también ha tenido la oportunidad de trabajar directamente para la Casa Real, consolidándose como la mano experta que está detrás de uno de los looks icónicos de la Reina Letizia. Y es que participó en la sesión fotográfica que realizó Annie Leibovitz a los Reyes Felipe y Letizia en febrero de 2024, con motivo del 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Además, también se dice que la madre de la heredera al trono se puso en sus manos durante los premios Princesa de Asturias de 2023, donde se la vio salir del hotel junto a la estilista Eva Fernández. Aunque, al parecer, según varios medios, también fue la encargada del maquillaje de la princesa Leonor y la infanta Sofía para los galardones mencionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Belda (@natalia_natalita)

Así, Amaia Montero y la Reina Letizia tienen algo más en común de lo que muchos se podrían imaginar. Y es que han compartido inesperadamente a la misma maquilladora. Un vínculo curioso que surge justo cuando la cantante vuelve a situarse en el centro del foco mediático tras su sonado regreso a La Oreja de Van Gogh.