El fichaje de Rocío Carrasco por el programa ‘Sálvame’, en el que tendrá el papel de defensora de la audiencia, es una de las noticias más importantes de la temporada. Si bien todavía no ha podido ayudar a los oyentes del programa, este miércoles debutaba para enfrentarse a sus nuevos compañeros y explicar en qué consistiría su nuevo trabajo. Ahora antes de hacerlo, su tía Rosa Benito decía en ‘Ya es mediodía’ que “es importante trabajar, pero que trabajemos todos”. Además, aseguro que si se la encontrara por los pasillos le diría un irónico “hola”.

“¿Se puede quedar peor que tu tía?”, le preguntó después Jorge Javier Vázquez a Rociíto, lo que ha provocado que este jueves Benito se haya vuelto a pronunciar, molesta con el presentador catalán.

“Cuando yo digo ‘hola’, efectivamente mi sobrina me conoce y sabe que soy una cachonda mental. No tengo maldad ni mala leche y estoy en un bonito muy bonito de mi vida y así es como quiero vivir”, se ha explicado. Sin embargo, lo cierto es que la exmujer de Amador Mohedano tiene cuentas pendientes con el espacio de las tardes de ‘Telecinco’.

“Lo de que ‘trabajemos todos’ no lo dije por Rocío. Porque a mi Rocío no va a decir que me veten. Yo estoy en otra productora en la que estoy muy feliz, también estuve en otra a la que le tengo cosas que agradecer, pero también tengo cosas que no agradecer”, ha añadido. “Lo digo porque Rosario Mohedano tiene derecho a trabajar y en ese programa han tratado de pisotearla y de machacarla. Desde ese plató no la han dejado cantar y ella es una artista muy grande con tres hijos. Ya no les tengo miedo y ahora que me machaquen, porque ya bastante he sufrido”, ha dicho visiblemente molesta.

“Eso no es humanidad. Aquí tenemos que trabajar todos. Todos. No solo Rocío Carrasco. A Rosario la han machacado durante años y se han reído de ella. Ya no les tengo miedo. Y ahora no les tengo miedo. Ya no me importa. Ya bastante he sufrido. Así que, aquí, trabajar, todos: Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y la madre que los parió”, ha sentenciado, para después de mandar un aviso: “Que no me busquen, que me pueden encontrar”.

La reacción de Rocío Flores

Rosa Benito no es la única que se ha pronunciado sobre el fichaje de Rociíto. Su hija, Rocío Flores, también ha hablado del debut de su madre en ‘Sálvame’. “Yo ya no voy a volver a pasar por esto”, ha comenzado diciendo ‘En el Programa del Verano’ con la voz entrecortada y visiblemente emocionada por la situación que está viviendo. “No me quiero ver en la tesitura de que cada vez que salgan declaraciones tenga que hacer algún tipo de comentario”, ha añadido con los ojos vidriosos, siguiendo la línea de discreción que marcó la noche anterior en ‘Supervivientes’, cuando dijo que prefería no entrar en el tema.