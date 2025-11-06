Sydney Sweeney vuelve a ser noticia tras copar numerosos titulares hace tan solo seis días por el vestido plateado con transparencias que llevó a la gala Variety’s Power of Women. La actriz de Euphoria -que ha captado la atención del presidente Donald Trump- ha sido pillada besándose con Scooter Braun, el empresario que descubrió a Justin Bieber y que gestionó el comienzo de su carrera musical -al igual que la de Ariana Grande o Demi Lovato-. Según han podido confirmar medios americanos, la pareja se conoció en la multitudinaria y mediática boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que tuvo lugar el pasado mes de junio en Venecia.

Todos los detalles de su relación

Dicen que de una boda sale otra y, aunque todavía no suenan campanas de compromiso, el último ejemplo ha sido el de Sydney Sweeney y el de Scooter Braun.

Sydney Sweeney en los premios de la revista ‘Variety’. (Foto: Gtres)

El empresario musical coincidió con la actriz en la boda del CEO de Amazon. Según diversos medios estadounidenses, Braun quedó prendado de Sweeney. Fue por ello que aprovechó la ocasión de su viaje a Venecia para conquistarla. Sin embargo, tal y como deslizaron fuentes cercanas a la intérprete en People, esta no estaba interesada en el manager de estrellas.

Solo dos meses después de la gran boda de Bezos y Sánchez -que supuso todo un revuelo en la ciudad de los canales, ya que parte del pueblo se negó a su celebración-, Sweeney y Braun fueron pillados hasta en dos ocasiones: la primera en una cena en Los Ángeles y, la segunda, en Lake Tahoe.

Entonces todavía no se habló de una relación oficial, sino que se estaban conociendo. Una situación que ha cambiado radicalmente ya que una persona cercana a la protagonista de Euphoria ha confirmado que son pareja. «Las cosas son más formales entre ellos. Pero lo más importante es que lo pasan bien juntos y no se sienten presionados -en referencia a las etiquetas sobre su relación-«, dijo en Us Weekly.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TMZ (@tmz_tv)

Sin embargo, en las últimas horas, ha salido a la luz una imagen que no deja lugar a dudas de que su relación va viento en popa. En estas fotos, la pareja aparece intercambiándose besos y gestos de cariño en Central Park -un detalle que da cuenta que no se esconden frente a las miradas de los curiosos-.

El apoyo de Trump a Sydney Sweeney

En los últimos días, Sweeney también ha llamado la atención de Donald Trump por una polémica de la actriz.

Donald Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Hace tres meses la intérprete protagonizó una campaña de una conocida marca de vaqueros que giró entorno a un juego de palabras: jeans y genes -que en inglés se pronuncia de la misma manera-. Un proyecto que le salió caro a la actriz, pues muchos apuntaron que se trataba de un discurso eugenésico y supremacista. «Los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules», dijo en el anuncio.

A pesar de las críticas, Trump salió en su defensa y no dudó en pronunciarse sobre la polémica: «Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, entonces me encanta su anuncio».