Rody Aragón da el último parte médico de Fofito: "Todavía sigue ingresado"

Fofito, uno de los artistas más importantes de su generación, ha tenido que modificar su hoja de ruta por culpa de un problema de salud que ha hecho saltar las alarmas. Ha estado enfermo, le diagnosticaron una neumonía y ha estado un tiempo en un segundo plano. Afortunadamente la situación ha mejorado bastante y su hermano Rody Aragón ha dado el último parte de médico.

Rody ha aparecido en un evento en Madrid y ha dado unas declaraciones para tranquilizar a los seguidores de su familiar. Entre ellos hay muy buena relación, por eso es consciente de todo lo que ha pasado. «Mi hermano Fofito está mejorando. Ha estado delicado con una neumonía importante, pero gracias a Dios no tiene antibióticos y va poco a poco. Todavía sigue ingresado y está débil, pero está bien».

Rody Aragón en su última aparición. (Foto: Gtres)

El emblemático payaso tenía varios proyectos en mente, aunque ha cambiado su agenda para centrarse en su estado de salud. No obstante, sus fans pueden estar tranquilos porque no corre peligro. Su verdadero nombre es Alfonso Aragón Sac, tiene 75 años y ha dedicado su vida al mundo del espectáculo, por eso hay tanta gente que está pendiente de su estado. Sigue bajo vigilancia médica, aunque cada vez falta menos para que complete su recuperación.

Rody ha dado un paso adelante para explicar que todo está controlado y que por suerte ya han encontrado una solución al problema.

Fofito durante un evento. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Rody Aragón

Rody Aragón está atravesando un buen momento, tanto personal como profesional. Su hija Arianna Aragón cada vez tiene más peso dentro de la crónica social. Varios medios se han hecho eco de su recorrido sentimental, pero el artista está tranquilo y considera que está en buenas manos.

«Mi hija está muy ilusionada, mi consejo como padre es que sean felices duren lo que duren. La vida en pareja no es fácil, pero por lo visto están genial», ha empezado diciendo cuando le han preguntado por su yerno. Nunca se ha metido en los asuntos de su familia. Lo único que le importa es que su entorno sea feliz y no quiere juzgar a nadie.

Rody Aragón en su última aparición. (Foto: Gtres)

«No me asusta la diferencia de edad porque a mí me ha pasado. Con la madre de la niña había una diferencia de catorce años», declara al respecto. Y más adelante añade: «Él chico es un chico muy maduro, me encanta como habla y sabe lo que quiere. A mí como padre me da una garantía».

El talento de la familia Aragón

Rody y Alfonso no son los únicos miembros del famoso clan que tienen talento. Todos los miembros de la familia están dotados de grandes capacidades para entretener al público. Hace unos años trabajaban en televisión y hacían espectáculos que conquistaban a una audiencia muy variada.

Rody siente que los tiempos han cambiado, de hecho considera que ahora nadie hace los formatos que había durante su época dorada. «Nosotros nos preguntamos por qué ya no existen programas familiares en tv y hay mucho talento en nuestro país para hacer un programa, aunque sea a la semana. Hay un gran vacío».

El lado bueno es que la nueva generación de los Aragón viene pisando fuerte, ¿será Arianna la encargada de retomar las tradiciones del clan? Mientras tanto, Fofito sigue en el hospital, recuperándose y preparándose para volver con más fuerza que nunca.