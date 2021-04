Séptimo episodio del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y un día más Rocío Carrasco no ha dejado indiferente a nadie con su relato. ‘Algo se me fue contigo’ es el título de esta última entrega emitida el miércoles 14 de abril, donde contó cómo vivió la enfermedad de su madre: el diagnóstico, el tratamiento, los viajes a Houston, su regreso a España y su fallecimiento. Unas declaraciones cargadas de emotividad donde además se repasó todo lo que, durante esos meses de lucha de Rocío Jurado, Antonio David estuvo actuando con sus hijos.

En la segunda parte del programa, y tras visionar las declaraciones que han hecho algunos miembros del clan Mohedano, especialmente su tío Amador, Rocío lanzaba un dardo directo al hermano de su madre: «Por desgracia es familia mía, de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él», afirmaba rotunda. «Primero quiero hacerlo por la vía judicial y luego ya lo haré públicamente. Ya lo haré», avisaba.

Carrasco reaccionaba de esta manera a una de las numerosas entrevistas realizadas por quien fuera representante de ‘La Más Grande’, en concreto en una que dio en ‘Sábado Deluxe’ con Antonio David Flores ejerciendo de colaborador. En ella, Amador confesaba, al hablar de la estancia de su hermana en Houston, que esta se sentía más cómoda y tranquila cuando estaba en compañía de su hermana Gloria y de Rosa Benito.

Pero iba más allá al afirmar que cuando Rocío Carrasco y Fidel abandonaban la habitación de la cantante después de su turno -haciendo hincapié en que eran turnos más cortos que los que hacían los demás-, la Jurado suspiraba aliviada, argumentando que «el interés máximo que tenía él (Fidel) era saber qué iba a pasar una vez que ella muriera».

En ese momento Antonio David preguntaba sobre esta cuestión, incidiendo en si Albiac estaba preocupado por saber cuál era el patrimonio de la chipionera, pero además quería que le respondiera por las razones por las que no le había plantado cara: «Creo que la vida le está dando, porque arriba no te permiten nada», respondía el exmarido de Rosa Benito.

Rocío comentaba tras ver las imágenes que era «una entrevista guionizada desde el principio». Amador ha sido uno de los miembros de la familia que se ha mostrado más crítico con su sobrina. Y, aunque tras la separación de la pareja, todos cerraron filas entorno a ella, cuando falleció la intérprete de ‘Como una ola’, los posicionamientos fueron cambiando hasta hacer piña junto al ex guardia civil, argumentando que lo único que ven es que es «un buen padre» ya que no entienden el distanciamiento marcado por su sobrina y mucho menos que no tenga relación con sus hijos.

Durante estos 20 años de silencio de Rocío Carrasco, Amador ha sido duro con su sobrina. No solo ha desvelado lo ocurrido, según él, con el reparto de la herencia de Rocío Jurado. También ha sido muy crítico con Fidel Albiac afirmando que la hija de su hermana está «abducida» por él, y no contento con eso también ha llegado a culparla de que el proyecto del Museo Rocío Jurado de Chipiona se paralizara por las altas exigencias económicas impuestas por ella.

El miércoles que viene, 21 de abril, Rocío Carrasco se sentará en el plató de Telecinco. No habrá nuevo episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Será ella misma quien, en directo, aclare una por una las distintas cuestiones que se han ido planteado desde que empezó a emitirse la docuserie con la que ha roto su silencio.