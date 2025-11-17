Robbie Williams es uno de los artistas británicos más exitosos de los últimos tiempos. A sus espaldas cuenta con numerosos premios que reconocen su intachable carrera de más de tres décadas, y aunque en la mayoría de las ocasiones, ha acaparado titulares por cuestiones de su trayectoria, lo cierto es que hace tan solo unos días se ha situado en el punto de mira tras una revelación que ha despertado una gran preocupación entre todos sus seguidores. Y es que ha confesado públicamente que está sufriendo una importante pérdida de visión.

«Llevo un tiempo viendo borroso y cada vez va a peor», comenzaba a decir en una reciente entrevista concedida a un conocido tabloide inglés. Continuaba añadiendo que este deterioro en su capacidad visual estaba principalmente vinculado a las inyecciones para adelgazar a las que ha recurrido. Unas inyecciones que se basan, concretamente, en tratamientos farmacológicos como la tirzepatida, un principio activo de Mounjaro, medicamento que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 pero que, actualmente, es cada vez más común para la pérdida de peso en adultos.

Robbie Williams en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

«Mis problemas de visión no tienen nada que ver con la edad. Yo creo que son las inyecciones. El otro día fui a un partido de fútbol americano y los jugadores eran solo manchas borrosas en el campo verde frente a mí […] Otro día, durante un concierto, miraba al público y sabía que estaban allí, pero no podía distinguir las caras», explicaba. Al mismo tiempo, Williams señalaba que había cambiado la graduación de sus gafas, pero que ni esta corrección óptica había supuesto una mejoría en su vista. «No quiero asustar a nadie, solo compartir mi experiencia. Si esto va a más, podría quedarme ciego de un ojo. Y eso, para alguien que vive del escenario, es aterrador», confesaba.

Así, Robbie Williams se ha convertido en un portavoz involuntario de los efectos secundarios que pueden surgir a raíz de estas inyecciones para adelgazar. En su caso, ha asegurado que ha logrado perder bastante peso, pero sin embargo, ante este revés de salud que podría provocarle incluso la pérdida total de la visión de un ojo, ha hecho hincapié en que es primordial conocer de primera mano los riesgos asociados a estos tratamientos.

Robbie Williams en un concierto en Melbourne, Australia. (Foto: Gtres)

El polémico cambio físico de Robbie Williams

Robbie Williams lleva tiempo mostrando a sus seguidores el estilo de vida saludable que sigue. Contó que pasó de pesar 88,5 kg a poco más de 75 kg hace tan solo unos meses. Sin embargo, lo que pocos sabían es que durante este proceso, fue diagnosticado de escorbuto, una enfermedad causada por el déficit de vitamina C que provoca debilidad general, anemia, gengivitis, curación deficiente de heridas y hemorragias cutáneas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robbie Williams (@robbiewilliams)

«Había dejado de comer y no obtenía los nutrientes necesarios», contó él mismo a Daily Mirror, donde aseguró que se vio obligado a modificar su dieta tras sospechar que estaba afectando a su bienestar.