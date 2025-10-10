Richard Gere, que ha cosechado numerosos éxitos en la industria del cine internacional, en los últimos años ha aprovechado su exposición para pronunciarse sobre causas que, a su parecer, considera injustas. El protagonista de Pretty Woman, que está en plena promoción de Sabiduría y felicidad -su última película-, ha concedido una reveladora entrevista en la que, como muchos otros de sus compañeros de profesión -como Javier Bardem-, ha hablado abiertamente sobre el conflicto de Gaza. Y no solo eso, el marido de la española Alejandra Silva, también ha dado su opinión sobre la Flotilla Global Sumud.

«Es un símbolo importante y una operación impulsada desde el amor. Lo que pueden llevar, los alimentos y las medicinas, es poco para tantísima necesidad como hay, pero el símbolo es claro: Palestina e Israel no son lugares aislados, forman parte del mundo y el mundo se ocupa de ellos. El mensaje cobra fuerza cuando la gente se implica. Se trata de individuos que se unen para adoptar una postura, arriesgando sus vidas», ha dicho el actor.

Richard Gere opina sobre la Flotilla y la situación de Gaza

El actor americano es uno de los rostros conocidos que se ha pronunciado sobre el conflicto en Gaza. El intérprete ha reconocido que «debido a que tiene una voz fuerte», quiere utilizar su imagen pública para crear conciencia. El protagonista de Novia a la fuga, ha dicho que todo el mundo debería asumir «su responsabilidad» como ciudadano y no permanecer en silencio ante lo que considera que es una injusticia. «Si callamos y no hacemos nada, entonces favorecemos a quienes cometen las injusticias. A veces tenemos una voz pequeña y la usamos. A veces alguien tiene una voz más fuerte. Ahora yo tengo una voz más fuerte, así que la uso. Pero puede llegar un momento en que tengas que poner también el cuerpo, como hizo Gandhi, para detener ciertas cosas».

Richard Gere en La Haya, Países Bajos. (Foto: Gtres)

Gere se ha mostrado muy tajante al decir que le parece una «locura» todo lo que esta sucediendo en el mundo. Asimismo ha opinado sobre Benjamín Netanyahu -con el que ha sido muy crítico y del que ha pedido su dimisión-, el primer ministro de Israel, que hace unas horas ha reaccionado sobre el principio del acuerdo de los Hamás anunciado por Donald Trump, que es «la primera fase del plan de paz», según desveló el presidente de Estados Unidos.

«Deben irse quienes siguen permitiendo ciertos actos», ha dicho -haciendo referencia también al primer ministro de Israel-. Además, ha vuelto a lanzar un mensaje sobre el presidente de los Estados Unidos: «Tenemos un presidente en Estados Unidos que, en mi opinión, lo está haciendo mal. Muchos de nosotros no entendemos qué es lo que piensa: está destruyendo Estados Unidos, el orden mundial, el planeta», por lo que considera que por ello su altavoz es tan importante.

Richard Gere en Granada. (Foto: Gtres)

«Pero debemos hacernos oír. La mentira que los malos quieren que nos creamos es la idea de que no podemos hacer nada al respecto. Eso es falso. Podemos hacer mucho, pero necesitamos a la comunidad: tenemos que unirnos porque un individuo puede sentirse débil, pero juntos somos más fuertes. Tenemos que expresarnos», ha concluido en una entrevista con Vanity Fair.