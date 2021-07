Hay mucha gente detrás de las figuras del mundo del deporte. En realidad sucede lo mismo en el cine o en la música. Bueno sería en este caso usar el refranero español para decir aquello de que unos crían la fama y otros cardan la lana. Eso es lo que hace René Ramos con su hermano. Todo el éxito y atracción mediática que concentra Sergio tiene a René en la sombra. Así ha sido desde que el de Camas comenzase su carrera en el fútbol. Mucho se ha hablado de él pero pocos conocen lo que verdaderamente hay tras el hermano mayor de Sergio Ramos, entre otras cosas porque él siempre ha optado por ceder el protagonismo al defensa.

Álvaro René Ramos es mayor de tres hermanos. Hijo de Paqui y José María, desde pequeño heredó la pasión de su padre por el fútbol y los toros. Fue el escudero perfecto de Sergio y Miriam. Crecieron juntos y pronto los dos chicos demostraron una conexión especial al compartir gusto por el balompié. En ese momento empezó a forjarse una relación fraternal prácticamente indestructible.

Cuando Sergio Ramos debutó en el Sevilla al borde de cumplir la mayoría de edad, René empezó a velar por sus intereses. Cambió el terreno de juego por los despachos y empezó a prepararse para hacer carrera dentro del deporte rey pero vestido de traje. Así, completó una brillante formación curricular: en 2005 fue nombrado Intermediario FIFA. Años después se convertiría en Director Deportivo RFEF en la categoría de Especialista Universitario reconocido por la Universidad Camilo José Cela (Madrid), así como los Cursos de Entrenador Nivel I (Diploma de Instructor de Fútbol Base) y Nivel II (Diploma de Entrenador de Fútbol), concedido por la Real Federación Española de Fútbol y la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF.

El René Ramos empresario

De su formación nace su gran obra maestra como empresario: ‘RR Soccer Management Agency’. A través de ella representa a futbolistas, en su mayoría de la liga española, con el propio Sergio Ramos como emblema. Su labor es el «asesoramiento integral del deportista, en materia de representación y marketing deportivo, así como de asesoría legal, atención médica deportiva especializada, apoyo en formación, etc», según se lee en su sitio web. Como decíamos, es René Ramos quien ha gestionado siempre la carrera de su hermano. Se lo llevó de Sevilla a Madrid y ha sido quien ahora ha viajado hasta París para cerrar el traspaso al Paris Saint Germain. Todo con la máxima confianza por parte de SR4 por más que ahora les vayan a separar kilómetros de distancia.

Pero el olfato de René para los negocios no solo se queda ahí. Sin tener la gran presencia que tiene Sergio en diversas empresas, el primero figura como administrador mancomunado de otras. Es el caso de la más reciente, ‘ Grupo Agroindustrial Centenario S.L’. Se trata, sin lugar a dudas, de su negocio más inesperado. Inscrita en el Registro Mercantil el pasado 28 de mayo, su objeto social es el «cultivo de hortalizas, ralees y tubérculos», así como la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al por mayor y por menor; distribución comercial, exporta e importación, intermediarios, actividades inmobiliarias y demás. Toda una fusión de tareas cuya sede está en Almería y de la que poco más se sabe.

Otra de las empresas en las que aparece su nombre dentro del organigrama es ‘Pino Palmera 2020 S.L’. En este caso está dedicada a la prestación de servicios en hostelería, turismo y restauración, así como en construcción, instalaciones y mantenimiento. Fue constituida en octubre de 2020 con un capital inicial de 3.000 euros, también en Almería. A diferencia de la anterior, René Ramos es el administrador único.

El corazón de René Ramos

La labor como empresario de René Ramos es evidente cada día, pero no se puede decir lo mismo de su parcela más íntima. El hermano de Sergio Ramos es extremadamente celoso de su vida privada. Su primera pareja conocida fue la ex Miss España 2002, Vania Millán. Antes de eso él ya aportaba una hija con otra mujer anónima. Ambos contrajeron matrimonio hace siete años en el Castillo de Viñuelas de Madrid, situado dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. No saldría bien y dos años después de darse el sí quiero anunciaban su separación.

Tres años estuvo soltero René hasta que hizo pública su relación sentimental con Lorena Gómez, ganadora de ‘Operación Triunfo 2006’. Tan solo un año después de eso, la cantante leridana se quedaría embarazada del que sería primer hijo para ella, René Jr, que vino al mundo el 2 de mayo de 2020 para alegría de unos orgullosos papás.