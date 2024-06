El motivo por el que Manuel Campo Vidal y María Rey han decidido separarse

Ha pasado menos de un año desde que Manuel Campo Vidal y María Rey celebraron sus bodas de plata, por eso la noticia de su separación ha sorprendido tanto. Fuentes cercanas aseguran que entre ellos sigue existiendo una relación cordial, tanto es así que continúan haciendo reuniones familiares. El motivo de la ruptura no es otro que el desgasta. Llevaban casados más de dos décadas y han pensado que lo mejor para ambos es emprender caminos distintos.

A sus 73 años, Manuel Campo Vidal ha demostrado ser un gran comunicador, profesión que comparte con María Rey. La ex pareja es un referente dentro del mundo del periodismo, por eso su situación sentimental se ha convertido en noticia. Han vivido una historia de amor perfecta y fruto de la misma nacieron tres hijos: Iria, Iago y Nacho, el menor del clan.

Manuel Campo Vidal y María Rey, durante un evento. (Foto. Gtres)

Campo Vidal y María Rey continuarán en contacto, pues para ellos lo más importante es el bienestar de la familia que han formado. Fuentes cercanas aseguran que de momento no han pronunciado la palabra divorcio y que es habitual verles juntos en la casa que compartieron durante su relación. Han dejado muy claro que el único motivo de la separación está relacionado con el paso del tiempo. No hay problemas más allá de la la rutina y de la falta de ilusiones comunes.

Campo Vidal y María Rey seguirán unidos

Los periodistas siempre han sido muy discretos, por eso esta noticia ha pasado inadvertida hasta hace unas horas. El entorno ha hablado para zanjar los rumores y ha dejado claro que no hay nada oscuro detrás de la separación, de hecho han llegado a un acuerdo muy rápido. Eso sí, todavía es demasiado pronto y deben asimilar lo sucedido antes de seguir dando pasos.

«Aún están aterrizando ante esta nueva situación. María y Manuel se han separado por el desgaste de los años. Se trata de un proceso personal de pareja, que no de familia, ya que mantienen una muy buena sintonía y se siguen viendo en el que fuera su domicilio conyugal, donde viven sus hijos. Han tomado una decisión conjunta dolorosa, claro, pero desde la lealtad y la fidelidad», declaran en el diario LOC, autor de esta exclusiva.

La ruptura se ha producido hace poco y de momento no ven necesario divorciarse, tal y como ha informado una fuente cercana. «Por supuesto, no hay terceras personas. Esto se ha hecho despacio, de manera privada, sin conflictos. De hecho, hasta ahora sólo lo saben sus familiares y amigos íntimos y ahora lo tendrán que asumir públicamente. Entre ellos no se ha hablado nada de divorcio porque no se separan porque no tienen intención de volver a casarse. Además, no viven bajo el mismo techo desde hace muy poco».

El desgaste, el único motivo de la separación

Campo Vidal y la madre de sus hijos tienen un piso cerca de la casa familiar. Tal y como ha explicado el testigo anterior, este aspecto ha mejorado mucho la situación, pues les ha permitido tomar distancia justo cuando han decidido separarse.

«Ha facilitado las cosas que tienen un piso cercano a la casa donde vivían juntos. Para que te hagas una idea, hablan a diario y comen en familia a menudo. Les vamos a seguir viendo bien y juntos en muchas ocasiones».

Manuel y María se conocieron en Antena 3, cuando él ocupaba un cargo directivo en la cadena y ella trabajaba en los servicios informativos del grupo. Los dos tienen unas trayectorias brillantes y han demostrado amar al periodismo en todas sus vertientes.