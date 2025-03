La reflexión de Tatiana de Grecia un mes después de la boda del príncipe Nicolás

Los últimos meses no han sido fáciles para Tatiana Blatnik. La ex mujer del príncipe Nicolás ha tenido que afrontar su propio divorcio, el comienzo de una nueva vida al margen de la familia real y la segunda boda del hijo de Ana María de Grecia con Chrysi Vardinogianni menos de un año después de su propia separación. Varios acontecimientos que, sin duda, han pasado factura a la venezolana.

Aunque podría haber decidido alejarse de su pasado y empezar una vida a miles de kilómetros del que hasta ahora ha sido su hogar, Tatiana ha decidido permanecer en Grecia. Un gesto con el que ratifica su amor por el país que la recibió con los brazos abiertos cuando se mudó allí tras su boda. Sin embargo, la vida de Tatiana Blatnik ahora no tiene nada que ver con el pasado.

Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinogianni el día de su boda. (Foto: Gtres)

Muy activa en las redes sociales, la ex mujer del príncipe Nicolás ha querido compartir con sus seguidores una importante reflexión sobre la pérdida de identidad. Una publicación que se ha producido pocas semanas después de la boda del hermano de Pablo de Grecia y en un momento de cambios para Tatiana, que acaba de instalarse en su nuevo hogar.

La que fuera nuera de la reina Ana María ha publicado una serie de fotografías con las que pretende mostrar su evolución con el paso del tiempo. Instantáneas que van desde sus primeros años de vida hasta la actualidad y con las que Tatiana ha querido ilustrar lo que ella denomina la pérdida de capas de identidad.

La princesa Tatiana y el príncipe Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

«El año pasado perdí otra capa de identidad», ha escrito la princesa, como reflexión a unos meses que para ella han sido, sin duda, muy difíciles por varios motivos. No solamente por todo lo que tiene que ver con su separación y su nueva vida de soltera, sino también con la desaparición de su hermano, Attilio Brillembourg, del que se siguen sin tener noticias.

A pesar de que no ha sido una etapa fácil para ella y de que reflexiona sobre la pérdida de capas de identidad, la princesa comenta que quizás lo que ocurre en realidad es que las personas evolucionan: «Es posible que la identidad no es algo que perdemos, sino algo que evoluciona, se redescubre y se redefine. Así que sigo mi propio consejo y doy un paso atrás antes de avanzar», ha escrito la ex de Nicolás de Grecia.

Tatiana hace un repaso a sus orígenes y a cómo esto ha afectado a su personalidad: «Desde que tengo memoria, nunca ha sido fácil responder a la pregunta ¿De dónde eres?», ha escrito la ex de Nicolás de Grecia, que insiste en que, a pesar de ello, en Grecia se siente como en casa. «Mi identidad no cabe en una caja. De madre alemana, criada en España, y padre esloveno. Nací en Venezuela, crecí en Suiza y Estados Unidos, me mudé a Londres y ahora vivo en Grecia, un lugar en el que me siento como en casa, rodeada de una lengua y una cultura que no son totalmente mías, pero que siento que deberían serlo», asegura.

Aunque haga un repaso a sus orígenes, no es la primera vez que Tatiana insiste en su vínculo con Grecia y recalca su intención de quedarse en el país pase lo que pase. Ya lo hizo poco después de la boda de Nicolás y Chrysi, cuando rompió su silencio a través de las redes sociales: “Cuando la gente me pregunta si seguiré viviendo en Grecia, mi respuesta nunca ha sido más un sí. Gracias por abrirme vuestras puertas, vuestros corazones y vuestros hogares. Vuestra amabilidad y apoyo lo son todo», escribió entonces.