Raquel Mosquera confiesa ser la autora del tatuaje más sexy de Elsa Pataky

A lo largo de los años, Raquel Mosquera ha sabido combinar su faceta como peluquera, estilista y empresaria con su participación en diferentes programas de televisión. La viuda de Pedro Carrasco consiguió así convertirse en la estilista por excelencia de los famosos, aunque lo cierto es que a día de hoy, continúa sorprendiéndonos cada vez que comparte algunos de sus trabajos del pasado. Sin ir más lejos, recientemente, ha publicado en su Instagram que fue la autora de uno de los tatuajes más atrevidos que posee Elsa Pataky.

«No suelo alardear de todas las personas famosas o públicas que han pasado por mis manos, que son muchas. […] Pero sí que es verdad que estos días vi la portada de una revista donde sale el tatuaje de la luna que tiene en el lateral de su abdomen Elsa Pataky, gran mujer y actriz, a la cual muchísimas personas admiramos. Y es que esa luna se la realicé yo personalmente», comenzaba a contar.

Mosquera señalaba que tatuó a la actriz cuando vivía en España, concretamente en el municipio madrileño de Las Rozas. En esos momentos, formaba parte del reparto de la exitosa serie Al salir de clase y la ex concursante de Supervivientes añadía que se sentía muy orgullosa de tenerla como clienta en aquellos tiempos. De hecho, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia ella: «Me parece una persona maravillosa, muy simpática y guapísima. Me alegro muchísimo por ella. Por sus triunfos, sus logros y especialmente por la familia tan bonita que ha formado junto a su marido, Chris Hemsworth», concluía.

Elsa Pataky. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Raquel Mosquera habla del tatuaje que le realizó a Elsa Pataky. La primera vez que lo hizo fue en 2013, cuando concedió una entrevista a Kiko Hernández para la revista ¡Qué me dices! En ella, Mosquera también habló de la etapa en la que trabajó en el Hotel Ritz con un peluquero de la Casa Real, donde tuvo la oportunidad de peinar y maquillar a grandes estrellas internacionales que se hospedaban en el exclusivo alojamiento. «Muchos actores de Hollywood pasaron por mis manos, como Kelly Lebrock, Jack Nicholson, Richard Gere cuando estaba casado con Cindy Crawford, etc. Además, vinieron todos los presidentes de Norteamérica y peinaba también a sus mujeres, que me hacían siempre algún regalo», contaba.

Además, a través de sus redes sociales, y motivada por las declaraciones que realizó Alba Carillo sosteniendo que solo acudían a su centro de estética mujeres con un estilo choni, Mosquera publicó que peinaba y cortaba el pelo a Sonsoles Ónega y a su madre, así como también lo hacía con Fonsi Nieto y toda su familia. Unas informaciones que dejan al descubierto que la lista de clientes de la mencionada estaba repleta de nombres VIP de nuestro país.